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طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
حملة فرعون
حملة فرعون
طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
الفيلم بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي. واجه الفيلم أزمات عدة منذ إعلان انطلاق العمل به، حيث كان بالبداية
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
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عمرو سعد

عمرو سعد: أفكر في إنتاج أعمالي لهذا السبب (فيديو)

حل الفنان عمرو سعد ضيفًا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، من خلال برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث عن أحدث أعماله فيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في موسم عيد الفطر القادم، وعن الأبطال الذين كانوا من المفترض أن يجسدوا الدور بدلا منه، كما أوضح موقفه من دخول أولاده مجال الفن، والأسباب التي تدفعه لأن يتجه للإنتاج، وكيف تغزو الولايات المتحدة الآن العالم بالفن، كما كشف عن كواليس صناعته أغنية «مع السلامة يا فلوس»، التي قدّمها في مسلسل «خرم إبرة»، وهذه أبرز التصريحات التي أدلى بها:
فيلم-حملة-فرعون

اختفاء فاندام من البوستر الرسمي لـ«حملة فرعون»(صورة)

نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "حملة فرعون"، الذي من المقرر أن يتم طرحه في عيد الفطر المقبل، وظهر فيه سعد مع أبطال العمل، وكتب على الصورة قائلًا: "بتعرف تعد لحد كام". البوستر ظهر فيه الملاكم العالمي مايك تايسون، إضافة إلى أحد أبطال المسلسل الأشهر حول العالم Game of Thrones، هافثور يوليوس بيورنسون، الذي يقدم فيه شخصية "ذا مونتن"، إضافة إلى النجوم الآخرين، ولم يظهر على البوستر النجم جون كلود فان دام، رغم تحدث العديد من التقارير الصحفية حول مشاركته في العمل.
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أحمد فهمي: مندهش لاستخدام صورتي في «حملة فرعون»

أكد النجم أحمد فهمي، مساء اليوم السبت، أنه يظهر كضيف شرف خلال مشهد واحد فقط في فيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، لافتًا في بيان صادر عنه، أنه وافق على هذا المشهد مجاملة للمنتج محمد السبكي وبطل العمل النجم عمرو سعد. وأبدى أحمد فهمي اندهاشه من وضع الشركة المنتجة صورته بالفيلم ضمن عمليات الدعاية التي تقوم بها مواقع "السوشيال ميديا"، خاصة وأن المشهد الذي يظهر فيه لا تتخطى مدته 40 ثانية فقط، وأنه ليس من أبطال الفيلم حتى يتم استخدام صورته في الدعاية له.
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

شعارات مسلسلات رمضان.. هتولع نار هتبقى دمار

منافسة مشتعلة مرتقبة بين صُناع الدراما التليفزيونية، في موسم رمضان 2019، بدت ملامحها مبكرًا من خلال تواجد عدد من الأسماء اللامعة كأبطال لعدة أعمال، ومن بينهم: أحمد السقا، محمد رمضان، أمير كرارة، ياسر جلال، ياسمين عبدالعزيز، ومي عز الدين وغيرهم، ومن خلال أيضًا المحاولات المستمرة من قِبل القائمين على الأعمال لتشويق الجمهور وإشعال حماسهم على السباق من قبل انطلاقته، من خلال نشر الإعلانات والأغنيات والبوسترات الرسمية. وهذا العام اتجه صناع عدة أعمال إلى أن يكون للعمل شعار محدد يتم الترويج له والتركيز عليه حتى يحفظه الجمهور، ومن هؤلاء:
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