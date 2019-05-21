طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

حملة فرعون

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.

الفيلم بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي. واجه الفيلم أزمات عدة منذ إعلان انطلاق العمل به، حيث كان بالبداية