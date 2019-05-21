مران الأهلي.. تدريبات خاصة للحراس ومحاضرة من لاسارتي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

الاهلى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها غدا الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة المحلية. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مطوَّلة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، وتحدث خلالها إلى اللاعبين في العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.

وخاض حراس الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، والذي حرص على تجهيز الرباعي قبل إعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي. واشتمل مران الحراس على جانب بدني خفيف، كما تم تخصيص فقرة عن كيفية التصدي للتصويبات من مختلف الزوايا، سواء خارج أو داخل منطقة الجزاء، وتصويب الأخطاء أولا بأول وإعطاء