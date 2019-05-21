رياضة

مران الأهلي.. تدريبات خاصة للحراس ومحاضرة من لاسارتي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
الاهلى
الاهلى
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها غدا الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة المحلية. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مطوَّلة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، وتحدث خلالها إلى اللاعبين في العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.
وخاض حراس الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، والذي حرص على تجهيز الرباعي قبل إعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي. واشتمل مران الحراس على جانب بدني خفيف، كما تم تخصيص فقرة عن كيفية التصدي للتصويبات من مختلف الزوايا، سواء خارج أو داخل منطقة الجزاء، وتصويب الأخطاء أولا بأول وإعطاء
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. جلسة الخطيب ولاسارتي وتغيير التشكيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة المحلية. وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي جلسة قصيرة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران الأحمر، وأستمرت الجلسة 10 دقائق طالب الخطيب خلالها المدرب بالفوز بالمباراة وعدم إهدار النقاط، كما اطمأن أيضا على أحوال الفريق.
لاسارتي‎

كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.
الأهلي-والإسماعيلي

الإسماعيلي يتحدث عن لقاء البطولة الخاصة أمام الأهلي

تحدث صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، عن تطور أداء لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الفوز في مباراة أمس أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال المنياوي في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لدينا لاعبون ذوو خبرة كبيرة، لكن كانت لديهم حالة من عدم الثقة بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتغيرت هذه الحالة في الوقت الحالي بعد عودة الثقة لديهم إلى حد ما».
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