جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

تحرير:كريم محجوب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

جوخة الحارثي

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.

وهذا الفوز بجائزة مان بوكر الدولية، بمثابة تغيير في حياة المؤلف العربي، وليس فقط بسبب الجائزة النقدية التي تشاركها جوخة الحارثي مع المترجم مارلين بوث، إلا أن الفوز بالجائزة يستدعى زيادة مبيعات الرواية أكثر فأكثر، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع شعبية الأدب العربي والخليجي. وقالت الحارثي، إن كانت نقطة الانطلاق