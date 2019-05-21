أحمد عز: «الممر» أضخم إنتاج مصري وأصعب أعمالي

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الممر

ينتظر الفنان أحمد عز طرح فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، في موسم عيد الفطر المقبل، ويجسد من خلاله شخصية قائد في الجيش المصري يُدعى نور، وتدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل النكسة، ويستعرض الحالة النفسية التي عاشها الشعب المصري آنذاك. وفي بيان صحفي، أكد عز أن فيلم "الممر"، تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر، مشدّدًا على أن الفيلم سيكون أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبدالخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلما مصريا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.

وأضاف أحمد عز أن الجمهور سيشاهد العديد من مشاهد أكشن لم ير مثلها من قبل في السينما المصرية، وبتقنيات جديدة، واصفًا الفيلم بأصعب أعماله على المستويين البدني والفني. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا