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أحمد عز: «الممر» أضخم إنتاج مصري وأصعب أعمالي

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الممر
الممر
ينتظر الفنان أحمد عز طرح فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، في موسم عيد الفطر المقبل، ويجسد من خلاله شخصية قائد في الجيش المصري يُدعى نور، وتدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل النكسة، ويستعرض الحالة النفسية التي عاشها الشعب المصري آنذاك. وفي بيان صحفي، أكد عز أن فيلم "الممر"، تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر، مشدّدًا على أن الفيلم سيكون أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبدالخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلما مصريا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.
وأضاف أحمد عز أن الجمهور سيشاهد العديد من مشاهد أكشن لم ير مثلها من قبل في السينما المصرية، وبتقنيات جديدة، واصفًا الفيلم بأصعب أعماله على المستويين البدني والفني. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
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البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".
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ماجد المصري: كريم عبدالعزيز «نمبر وان» الجيل الحالي

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تأخر حصوله على دور البطولة، لوجهات نظر تخص المنتجين. ورد المصري، على سؤال بشأن مشاركته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كدور ثانٍ، بالرغم من أنه يقوم ببطولة مسلسل "بحر"، خلال شهر رمضان الجاري، أن الذي جعله يشارك مع محمد رمضان هو أهمية الدور: "لو دور مش هيعلم مش هعمله، أنا بحبه وبحب فنه، ولما قرأت ورق المسلسل لقيته مينفعش يتساب".
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مؤلف «الكنز»: «نتفليكس» تشرفت بعرض الفيلم

أعلن السيناريست عبد الرحيم كمال، صباح اليوم الثلاثاء، عرض فيلم «الكنز» على منصة نتفليكس، حيث نشر عشر صور من الفيلم عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وعلق عليها: «الحمد لله، تشرفت نتفليكس Netflix وعلا نجمها بعرض فيلمنا الكنز (الحقيقة والخيال)»، وتفاعل الجمهور مع التدوينة، وأخذوا يتساءلون عن موعد عرض الجزء الثاني من «الكنز». الفيلم من إخراج شريف عرفة، بطولة محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، أمينة خليل، روبي وأحمد رزق، وقد عرض الجزء الأول منه قبل عامين، واقتربت إيراداته من 20 مليون جنيه.
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