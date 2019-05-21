سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان
وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان
قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج. وقال بومبيو ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن إمكانية التواصل بين واشنطن وطهران، قال إن هناك العديد من قنوات التواصل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران ستواجه "قوة
اقرأ المزيد
باربرا باريت

ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
ترامب

انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.
ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

هل تراهن إيران على الدبلوماسية لتجنب الحرب مع ترامب؟

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، زعمت طهران أن الحرب ليست خيارًا ولكنها تتشكك فيما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أرسلت بالفعل المزيد من الوحدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران. وعلى الرغم من تأكيدات العديد من الأطراف بأنهم لا يريدون الحرب أو الدخول في صراع عسكري مباشر بين البلدين بمنطقة الخليج العربي، فإن المحاولات الدبلوماسية لا تزال لم ترق للمساعي الحقيقية لإيقاف الصدام أو المواجهات العسكرية.
مظاهرات-ضد-ترامب في -إيران

«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org