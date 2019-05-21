البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.

وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج. وقال بومبيو ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن إمكانية التواصل بين واشنطن وطهران، قال إن هناك العديد من قنوات التواصل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران ستواجه "قوة