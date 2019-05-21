«القاهرة السينمائي» يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ملتقى مهرجان القاهرة

أعلنت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي التي تقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها الثانية، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 1 أغسطس المقبل. النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي سوف تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربي.

وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشروعات الأفلام التي تتلقى الجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء ملتقى القاهرة السينمائي. وتشترط إدارة الملتقى أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلا في مرحلة التطوير أو ما بعد