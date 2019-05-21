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«القاهرة السينمائي» يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
ملتقى مهرجان القاهرة
ملتقى مهرجان القاهرة
أعلنت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي التي تقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها الثانية، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 1 أغسطس المقبل. النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي سوف تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربي.
وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشروعات الأفلام التي تتلقى الجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء ملتقى القاهرة السينمائي. وتشترط إدارة الملتقى أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلا في مرحلة التطوير أو ما بعد
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رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

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«السهام المارقة».. شريف سلامة قائد جماعة إرهابية

رغم أن مسلسل «السهام المارقة» قد سبق وعُرض فى رمضان 2018 عبر إحدى الشاشات العربية، فقد احتل اسمه تريند محرك البحث «جوجل» مع انضمامه إلى خريطة مسلسلات رمضان 2019، حيث يعرض لأول مرة على شاشة مصرية من خلال قناة «النهار». ولفت العمل الأنظار بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية منه، خاصة أن العمل يناقش قضية ساخنة، وهي جماعة داعش الإرهابية وفكرهم المتطرف. وينطلق العمل من خلال المراسل (شريف النجار)، ويجسده هانى عادل، الذي يغطى ما يحدث داخل مخيمات اللاجئين، ومن ثم يحدث ضرب وتفجيرات ويحاول هو إنقاذ الأرواح البريئة.
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Avengers: end game يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني

تصدر فيلم Avengers : end game شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيقه إيرادات وصلت لـ145 مليون دولار أمريكي، كما دخل السباق فيلم The Intruder باحتلاله المركز الثاني بعد مرور يومين على طرحه بالسينما الأمريكية محققا 11 مليون دولار أمريكي. وتدور أحداث الفيلم حول قصة زوجين شابين يتمكنان من شراء منزل في أحد الأودية، إضافة إلى عدة أفدنة من الأرض، ليجدا أن الرجل الذي باع تلك الممتلكات يرفض التخلي عنها، وتتوالى الأحداث.
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ثانوس يدمر جوجل.. قبضة الشرير تخفي أخبار Avengers

قبضة البطل الشرير ثانوس "Thanos" تحذف كل نتائج البحث على جوجل بمجرد الضغط عليها، وبضغطة أخرى يعود كل شيء إلى أصله بصورة مذهلة، هكذا أبهر محرك البحث الأشهر في العالم مستخدميه، بطريقة مبتكرة وذكية، خلال الاحتفال بإطلاق أحدث أفلام سلسلة الأبطال الخارقين "أفنجرز" - Avengers"، فبمجرد كتابة اسم "ثانوس" بالعربية أو الإنجليزية، يظهر في شريط البحث على جانب الشاشة، تعريف الشخصية وتاريخها، وبعض الصور الخاصة بها وأبرز أعمال السلسلة، بالإضافة إلى رمز "إيموجي" لقفازه ثانوس الشهير.
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عمرو دياب ودينا الشربيني.. 3 إشاعات في رمضان 2019

ظهور دينا الشربيني بجوار عمرو دياب في صور الاحتفال بعيد ميلاده في عام 2017 والتي كتب عنها حينها "عمرو دياب وفريق عمل مسلسله الجديد"، أكد الكثير من الشائعات حول علاقتهما غير المعلنة بشكل رسمي، والذي لم يؤكدها أي من النجمين أو ينكرها ولكن ظهورهما معا في الكثير من المناسبات ووجود دينا الدائم مع عمرو دياب في كل حفلاته وسفرياته لا يحتاج إلى إعلان رسمي، لهذا كلما ظهرت إشاعة تخص الثنائي يشعر الجمهور أنها حقيقة لأن الوقت يثبت دائما أنها لم تكن مجرد إشاعة.
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