مصطفى يونس يوجه رسائل نارية لأبو تريكة وتركي آل شيخ

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

مصطفى يونس

وجه مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لمحمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، قائلا: «كنت أتمنى أن تكون أيقونة للشعب المصري، وليس أيقونة لجماعة الإخوان». وانتقل يونس، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «شيخ الحارة، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، للحديث عن شادي محمد، لاعب الفريق الأحمر السابق، مشيرًا إلى أنه يعترض على تصرفاته في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في احتقان مع جمهور نادي الزمالك ومحبيه، مضيفًا: «عمري ما اتفرجت على البرنامج بتاعه، لكن أكيد له محبيه».

وتابع: «شادي محمد كان مدافعا جيدا، لكن معندوش فكرة عن مركز الليبرو، وأرى أن الراحل إبراهيم يوسف، كان أفضل مني كمدافع، وفي الجيل الحالي أكثر مدافع يعجبني هو أحمد حجازي». وعن تصريحه السابق بأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لديه وطنية تجاه مصر أكثر من بعض المصريين، علق