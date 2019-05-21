رياضة

مصطفى يونس يوجه رسائل نارية لأبو تريكة وتركي آل شيخ

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
مصطفى يونس
مصطفى يونس
وجه مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لمحمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، قائلا: «كنت أتمنى أن تكون أيقونة للشعب المصري، وليس أيقونة لجماعة الإخوان». وانتقل يونس، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «شيخ الحارة، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، للحديث عن شادي محمد، لاعب الفريق الأحمر السابق، مشيرًا إلى أنه يعترض على تصرفاته في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في احتقان مع جمهور نادي الزمالك ومحبيه، مضيفًا: «عمري ما اتفرجت على البرنامج بتاعه، لكن أكيد له محبيه».
وتابع: «شادي محمد كان مدافعا جيدا، لكن معندوش فكرة عن مركز الليبرو، وأرى أن الراحل إبراهيم يوسف، كان أفضل مني كمدافع، وفي الجيل الحالي أكثر مدافع يعجبني هو أحمد حجازي». وعن تصريحه السابق بأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لديه وطنية تجاه مصر أكثر من بعض المصريين، علق
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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مدحت شلبى

حقيقة إيقاف مدحت شلبي بعد تعليقه على هدف بيراميدز

أثار الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد تعليقه على هدف علي جبر مدافع فريق بيراميدز في شباك فريق نادي الزمالك أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، عبر قناة "النيل سبورت" بعدما قال: "أي أي أي جت في الوريد وجت في العضل.. اتقدم العريس وخلى زفافه بدري.. هدف في الشبكة العذراء ما بقتش عذراء.. خلي حكاية العذراء دي ليوم الخميس".
تركي-آل-الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ للجماهير

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي حقيقة التغريدة التي نشرت أمس الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، عقب نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس، على ملعب استاد «الدفاع الجوي»، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري، بهدف دون رد، أحرزه علي جبر، في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ينشر «بوست مزور للأسف كالعادة»

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، حقيقة التغريدة التي نشرت أمس الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، عقب نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس، على ملعب استاد «الدفاع الجوي»، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري، بهدف دون رد، أحرزه علي جبر، في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.
احمد-حسام-ميدو

بعد إسقاط نادي الزمالك.. ميدو يتغنى بتجربة بيراميدز

تغنّى أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، بتجربة نادي بيراميدز، وذلك بعد ساعات من انتصار بيراميدز على القلعة البيضاء بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.
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