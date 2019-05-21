رياضة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

تحرير:أحمد شحاتة ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
الأهلي
الأهلي
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر في بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر بعد غيابه عن آخر سبع مباريات، فيما تم استبعاد كل من باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمد شريف لأسباب فنية.
ويفتقد الأهلي في مباراة الإسماعيلي خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات. وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: شريف إكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ناصر
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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الأهلي "نمبر وان".. هزم النجوم واستعاد صدارة الدوري

استعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي، في مباراة سابقة أقيمت اليوم، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين مسابقة المحلية، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
الاهلى-والمصرى

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المصري

في مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز، تقدم عمر خربيين للضيوف، وأدرك محمود وادي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، وأصبح مهددًا بفقدانها في حال فوز الأهلي على النجوم خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب بتروسبورت، والمؤجل من الأسبوع الـ29، في المقابل ظل الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد النجوم

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق النجوم، مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بقيادة الحكم محمد الحنفي، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة، حيث يمتلك الفريقان 64، ويحتل النجوم المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة، ويطمح الصاعد حديثا في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر من أجل موصلة صراع الهروب من القاع.
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إنبي يقتنص فوزًا قاتلا من بتروجيت في صراع الهبوط

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزًا ثمينًا من نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، سجلها رامي صبري هدفين، وشكري نجيب هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع رجال علي ماهر رصيدهم إلى 33 نقطة ويرتقي إلى المركز الخامس عشر، في محاولة لتفادي معركة الهبوط المشتعلة بين فرق المؤخرة، في المقابل تجمد رصيد أبناء محمد عودة عند 43 نقطة في المركز الرابع.
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