نقيب الصحفيين: تطبيق زيادة البدل بدءا من مايو الجاري

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا على الصحفيين بنسبة 25% بداية من شهر مايو الجاري. وقال نقيب الصحفيين، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.

وأضاف النقيب: كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءًا من شهر مايو الجاري مع باقي زملائهم من أعضاء النقابة. واختتم البيان بقوله: لا يسعني في النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد