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نقيب الصحفيين: تطبيق زيادة البدل بدءا من مايو الجاري

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا على الصحفيين بنسبة 25% بداية من شهر مايو الجاري. وقال نقيب الصحفيين، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.
وأضاف النقيب: كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءًا من شهر مايو الجاري مع باقي زملائهم من أعضاء النقابة. واختتم البيان بقوله: لا يسعني في النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد
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«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

بعد الطعن.. «الصحفيين» تبدأ الحرب على لائحة الجزاءات

من جديد اشتعلت الحرب على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد الدعوى القضائية التي رفعها نقيب الصحفيين ضياء رشوان أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل الماضي، وتضمنت الدعوى شقًّا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.
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«الصحفيين» تطعن رسميا على لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل 2019، أقام ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الإثنين، للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تضمنت الدعوى شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، وتضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها. وأشعل القرار رقم 16 لسنة 2019 الخاص بإصدار لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام غضب الصحفيين.
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صحفيون وسياسيون في عزاء الراحل هاني شكر الله (صور)

شارك صحفيون وسياسيون وشخصيات عامة في عزاء الصحفي الكبير هاني شكر الله، الذي تلقته أسرة الراحل تتقدمهم الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور سابقًا. وكان من أبرز الحضور في العزاء، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، والفنان سيد رجب، والفنانة بشرى، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور، وأحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، وغيرهم.
حسين-الزناتى

الزناتي: واقعة «صدى البلد» نتيجة للصمت عن حوادث أخرى

قال حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ما حدث مع موقع وصحفيي صدى البلد ومعظمهم أعضاء بنقابة الصحفيين، نتيجة منطقية للصمت عن حالات أخرى، يمارس فيها البعض البلطجة إزاء الصحفيين، ويتم السكوت عنه إما تحت دعوى الحصانة، أو غيرها من الأسباب، حتى وصلت بِنَا الحالة إلى أن يتوجه البلطجية إلى مقر موقع صحفي معروف وله عمله الصحفى الكبير، دون أن يكون لديهم عامل ردع بأن ما يفعلونه سيكون رد الفعل عليه شديدا. وأضاف الزناتي، في تصريح صحفي، أن عبارات الشجب والاستنكار لما يجرى مع الصحافة والصحفيين لم تعد وحدها تكفي.
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