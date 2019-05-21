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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
رامز جلال
رامز جلال
روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
ويشارك في بطولة "سبع البرمبة" بجانب رامز جلال وبيومي فؤاد كل من، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم. وكشف بيومي فؤاد، في تصريحات له، تفاصيل دوره في العمل حيث يجسد شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، متزوج
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رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
فيلم-حملة-فرعون

طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
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بيومى-فؤاد

رامز جلال يتزوج من نجلة بيومي فؤاد بـ«سبع البرمبة»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل، ليعوض غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي. وقال فؤاد إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، ويتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهم بنتان تجسدهما جميلة عوض، ونور قدري، ويحدث خلافات بينه وبين رامز جلال بسبب عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته "جميلة عوض"، ومع تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له، يوافق في النهاية وينتهي المطاف ويتزوج منها، وعبر بيومي عن سعادته لتواجده مع الفنان رامز جلال.
رامز-في-الشلال (3)

رامز في الشلال.. تامر حبيب ينطق الشهادتين

في حلقة اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، السيناريست تامر حبيب، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة حبيب، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب السيناريست، فبدأ تامر حبيب بالصراخ لدرجة أنه شعر باقتراب الموت منه وبدأ في ترديد الشهادتين، ورغم ذلك استمر رامز في مضايقة السيناريست، بتحركاته على القارب.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» 9| الفتاة اليابانية تتقدم لخطبة «هدهد»

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل «سوبر ميرو» المذاع عبر فضائية قناة النهار، بقيام "أميرة طفطف"، التي تجسدها الفنانة إيمي سمير غانم، بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لترد على الصفحات الوهمية التى يؤسسها بعض الأشخاص المجهولين، مستغلين اسمها «سوبر ميرو»، وقد قررت أن تخصص تلك الصفحة لمساعدة من يتعرضون لمشكلات، وتلقي رسائل المعجبين بها وبأعمالها البطولية. وفي مشهد كوميدي تقدمت الفتاة اليابانية لخطبة «هدهد فخر العرب»، الذي يجسده الفنان حمدي الميرغني.
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة3حلقة8|صراع بين دنيا سمير غانم وآيتن عامر

«بيلا اتعلم عليها».. عبارة تلخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم التي تلعب دور «بيلا» في مكتب التوفيق بين الأحبة، فطوال الحلقات كانت تنجح في كل المهام التي تأتي لمكتبهم الذي يديره «علوي»، ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، إلا أن ظهور أختها «جيجي»، ولعبت دورها ضيفة شرف الحلقة الفنانة آيتن عامر، قلب الأمور تماما، فاستطاعت جيجي أن تكسب "بيلا" في الجولات الأولى قبل أن تتفقا في نهاية الحلقة، وتتصالحا معا وتتفقا على كل عميل طلب مساعدتهما في الوصول للشخصية التي يريد الزواج منها.
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