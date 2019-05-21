رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

رامز جلال

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.

ويشارك في بطولة "سبع البرمبة" بجانب رامز جلال وبيومي فؤاد كل من، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم. وكشف بيومي فؤاد، في تصريحات له، تفاصيل دوره في العمل حيث يجسد شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، متزوج