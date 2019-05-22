رياضة

شكري يُنقد إنبي وموقف بتروجيت والاتحاد يتعقد

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
إنبي
إنبي
في مفاجأة من العيار الثقيل، اكتسح فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم كريم طارق بالهدف الأول، وأضاف محمد أبو المجد الهدف الثاني، قبل أن يعزز كريم طارق بهدف ثالث، واختتم مصطفى محمد رباعية الفريق العسكري، الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن وضمن البقاء في بين الكبار رسميًا، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل مهددًا بالهبوط.
وعلى ملعب بتروسبورت حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة بهدفين لهدف، سجل هدفي الفريق البترولي أحمد شكري، وقلص ميدو جابر الفارق للفريق الفيومي من ركلة جزاء. بهذا الفوز ضمن فريق إنبي بقاءه في بطولة الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

علي ماهر لا يعرف طعم الفوز على الأهلي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي أمام نظيره إنبي بقيادة علي ماهر، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، والتي سيقودها تحكيميا وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل، وسيعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، بينما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وسيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
فرحة-الاهلى

الإعلان عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد إنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن الحكم الذي يدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث اختارت اللجنة الحكم محمد عادل حكمًا للساحة ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وعمر فتحي ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
رامي-صبري - إنبي (2)

الأهلي ضد إنبي.. الفريق البترولي يعلن قائمته للأحمر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الممتاز، ويواجه الأهلي الفريق البترولي المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ صعوده للدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة جمعها بعد خوضه 30 أسبوعًا، فيما يصارع إنبي الهبوط في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من خلال 31 مباراة.
لاسارتى

لاسارتي يتحدث عن صعوبة مواجهة إنبي وأهداف الأهلي

أكّد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أضاف لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب»، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.
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