شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

محمد شاكر وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير، اليوم، أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية التي بدأت في عام 2015، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدى فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح