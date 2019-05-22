رياضة

الحرس يخطف نقطة ثمينة من دجلة في صراع البقاء بالدوري

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
الحرس ودجلة
الحرس ودجلة
خطف فريق حرس الحدود نقطة ثمينة من وادي دجلة بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، بذلك حصل كل فريق على نقطة واحدة في صراع الهروب من الهبوط، حيث ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة ويتبقى له مباراتان أمام بيراميدز والزمالك، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر ويتبقى له مواجهة واحدة أمام الإنتاج الحربي الذي يتساوى معه في الرصيد.
وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق فريق الإنتاج الحربي تعادلا غاليًا مع المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء واستطاع لاعبو الإناتاج العودة في نتيجة المباراة بعد أن كان الفريق متأخرًا بهدفين لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج إلى 37 نقطة يحتل بها المركز
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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الزمالك والمقاولون‎ (5)

الزمالك يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، نظيره فريق الداخلية، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على وادي دجلة بهدف دون رد، بالجولة الماضية من مسابقة الدوري، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 63، في المركز الثالث بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في 3 مواجهات، بينما سجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.
حرس-الحدود (2)

الحدود يخطف ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز على المصري

خطف فريق حرس الحدود ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على نظيره المصرى، بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى، هدف اللقاء الوحيد احرزه مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لينجح حرس الحدود في حصد ثلاث نقاط ساهمت في اشعال المنافسة على صراع الهبوط في جدول الدوري. بهذه النتيجة نجح حرس الحدود في رفع رصيده إلى 35 نقطة احتل بها المركز ?الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 48 نقطة في المركز الرابع.
الإسماعيلي‎

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي

واصل فريق الإسماعيلي نتائجه المتواضعة وتعادل مع نظيره الإنتاج الحربي سلبياً، في المباراة المملة للغاية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، جمعها من 32 مباراة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع جمعها من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة.
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف يعلق على تفويت المباراة للزمالك

رد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ، على ما أثير حول تسببه في خسارة فريقه أمام نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين قي إطار منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج كورة كل يوم، قائلًا: "" لست حارسا صغيرا لكي أفكر في تفويت مباراة لفريق منافس، لم ولن أستفيد من خلاله بشيء، تاريخي أكبر من الرد على هذه الأحاديث، لم أرغب في الظهور بمستوى سيء، في مباراة هامة مثل الزمالك يتابعها جهاز منتخب مصر.
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