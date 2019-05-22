الحرس يخطف نقطة ثمينة من دجلة في صراع البقاء بالدوري

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

الحرس ودجلة

خطف فريق حرس الحدود نقطة ثمينة من وادي دجلة بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، بذلك حصل كل فريق على نقطة واحدة في صراع الهروب من الهبوط، حيث ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة ويتبقى له مباراتان أمام بيراميدز والزمالك، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر ويتبقى له مواجهة واحدة أمام الإنتاج الحربي الذي يتساوى معه في الرصيد.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق فريق الإنتاج الحربي تعادلا غاليًا مع المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء واستطاع لاعبو الإناتاج العودة في نتيجة المباراة بعد أن كان الفريق متأخرًا بهدفين لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج إلى 37 نقطة يحتل بها المركز