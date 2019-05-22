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من هي جوخة الحارثي وروايتها الفائزة بـ«مان بوكر»؟

الإبداع العربي نهر لا تنضب ينابيعه ولا تيأس جداوله، فبعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل العالمية تعود الكاتبة العمانية جوخة الحارثي بالإبداع العربي لمكانته بالبوكر
تحرير:كريم محجوب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
جوخة الحارثي
جوخة الحارثي
اقتنصت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي (40 عامًا) جائزة مان بوكر الدولية، الجائزة الأدبية المرموقة لعام 2019 عن روايتها «سيدات القمر» التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث، وتعتبر أول امرأة عربية ترشح للحصول على تلك الجائزة المقدرة بمبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني. حصلت جوخة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة إدنبرة الإسكتلندية، وتعمل حاليًا أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها «الأجرام السماوية» المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية.
للكاتبة ثلاث مجموعات من القصص القصيرة وثلاث روايات، وهي «مانمات، سيدة القمر، ونارينجا»، كما قامت بتأليف أعمال أكاديمية مهمة وتُرجمت أعمالها إلى العديد من اللغات مثل اللغة «الصربية والكورية والإيطالية والإنجليزية والألمانية، ونُشر لها العديد من الأعمال في مجلة بانيبال الأدبية. اقرأ
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جوخة-الحارثي

جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.
اتحاد-كتاب-مصر (2)

«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.
هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
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جوخة-الحارثي

جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.
ندوة-وتوقيع-كتاب-يوسف-زيدان-فى-معرض-الكتاب (2)

رواية جديدة ليوسف زيدان.. بطلها «ابن الهيثم»

أعلن الكاتب والروائي يوسف زيدان من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن روايته الجديدة «حاكم.. جنونُ ابن الهيثم»، وأحداثها تدور حول العالم الجليل الحسن ابن الهيثم الذي قدّم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء والفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة، وتأتي هذه الرواية تباعًا لرواية «فردقان» التي تناول فيها يوسف زيدان قصة حياة العالم الكبير ابن سينا من خلال تواجده داخل سجن فردقان بمنطقة إيران، والتي اعتزم أن يتبعها بسلسلة روايات تتحدث عن العلماء من العرب وأصحاب الفكر المستنير.
ابراهيم-الفقيه

رفضت بريطانيا علاجه.. وفاة الروائي أحمد الفقيه

توفي فجر اليوم الأربعاء الكاتب والروائي الليبي أحمد إبراهيم الفقيه، وذلك بعد صراع مع المرض، الكاتب الراحل غادر عالمنا من مصر، حيث كان يتلقى العلاج، بعدما ساءت أحواله الصحية، وكان في حاجة لتدخل جراحي سريع، ورفضت بريطانيا إعطاءه تأشيرة دخول لكونه ليبي الجنسية. خبر الوفاة أعلنه أحد أقاربه المرافقين له في القاهرة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بمنشور، قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، عميد آل الفقيه الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه في ذمة الله، بعد صراع مع المرض، وقد توفي فجر هذا اليوم في مدينة القاهرة»
نادية-كامل-المولودة

صاحبة «المولودة»: الكتاب يقمعون أنفسهم بالفصحى

«كان ياما كان، يا سعد يا إكرام، بنت صغيرة اسمها ماري، أتولدت في بيت فقير في شارع العشماوي، بالقرب من جامع كيخا».. هكذا كانت تبدأ «نائلة كامل» حكاية «قصتها» لابنتها نادية كامل، صاحبة رواية المولودة: التي تشعر أنها ولدت لتقصها من بعدها، فتقول: «كل ما همنى وهمها ألا تدفن معنا تلك الحكايات في القبور، وفي مرة استسلمنا لهذا الشعور، كنت في سن الأربعين وهي في السبعين، فتحت خزائن قلبها، وفاضت علي بأنهار حكاياتها وغمرتني بها، بحلوها ومرها، ذكريات عائلتها، أبوها اليهودي وأمها المسيحية، وأقاربهم من تركيا وإيطاليا وفلسطين وإسرائيل»
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