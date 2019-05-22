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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
عادل إمام
عادل إمام
صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
الصورة التي يحتضن فيها الزعيم عادل إمام، صديق عمره الفنان هادي الجيار، تم تداولها تحت عبارات منها: "آخر المشاغبين في الفن عادل إمام وهادي الجيار"، "آخر ما تبقى من النجوم الأحياء من أبطال مسرحية (مدرسة المشاغبين)"، و"عادل إمام وهادي الجيار بطلي مدرسة المشاغبين ما بين الماضي والحاضر" وغيرها. وتحدث هادي
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
رامز-جلال (2)

رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
فيلم-حملة-فرعون

طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
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عادل-امام

MBC مصر: الاحتفال بعادل إمام مستمر طوال العام

قدمت مجموعة قنوات MBC مصر من بداية شهر يناير في العام الحالي 2019 سلسلة من الاحتفالات الخاصة بالزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وإتمامه 79 عامًا يتخللها أكثر من 40 عامًا وهو على قمة عرش النجومية في مصر والعالم العربي، وبدأت القنوات خطتها بتخصيص ساعة يومية منذ بداية العام، لعرض جميع المسلسلات التي قدّمها الكوميديان الكبير على شاشة القناة، وأنتجتها شركة "سينرجي"، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مسلسلات: "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة".
عادل إمام ولبلبة

لبلبة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده:«ربنا يخليك لعشاق فنك»

تقدمت الفنانة لبلبة بالتهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده. وقالت لبلبة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذى يقدمه الفنان إدوارد: «أنا مبسوطة بالقنوات بتنزل أعماله وبنشوفه، وبقوله ربنا يخليك لعشاق فنك اللى بتسعدهم واللى بيحبوك ودايما بيتمنوا يشوفوك، أنت بتحس بنبض الشارع، والجمهور بيحس إن أنت واحد منهم، ربنا يخليك ويخلى فنك، أنت بتسعد الناس، أنت بتطول عمر الناس لأنى عارفة إن الضحك بيطول العمر». وأضافت: «عادل إمام إدى للفن كتير.. إدى سنين فن مش بس كوميديا، شوفناه فى أدوار كتيرة».
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

في مثل هذا اليوم.. وُلِد الفنان عادل إمام

في مثل هذا اليوم 17 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1940، ولد الممثل المصرى عادل إمام. وفي عام 1805: محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وفي عام 1896: الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح وأخيه جراح بن صباح الصباح.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

رغم غيابه.. عادل إمام «نمبر وان» في رمضان لهذا السبب

رغم غياب الفنان عادل إمام عن الماراثون الرمضاني الحالي، فإنه استطاع أن يكون حاضرًا بحب الجمهور له، واحتل الزعيم تريند "رقم واحد" على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أذاعت شبكة قنوات MBC مصر، أغنية خاصة به قبل عيد ميلاده الـ79 الموافق غدا الجمعة، وشهدت الأغنية لقطات عديدة من الأعمال الفنية السابقة له منها مسرحية «مدرسة المشاغبين» وغيرها، وكتبت عليه: "MBC مصر تحتفل بعيد ميلاد الأستاذ عادل إمام"، وهو الأمر الذي تداوله رواد السوشيال ميديا بقوة مهنئين الزعيم بعيد ميلاده.
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