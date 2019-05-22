آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

عادل إمام

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.

الصورة التي يحتضن فيها الزعيم عادل إمام، صديق عمره الفنان هادي الجيار، تم تداولها تحت عبارات منها: "آخر المشاغبين في الفن عادل إمام وهادي الجيار"، "آخر ما تبقى من النجوم الأحياء من أبطال مسرحية (مدرسة المشاغبين)"، و"عادل إمام وهادي الجيار بطلي مدرسة المشاغبين ما بين الماضي والحاضر" وغيرها. وتحدث هادي