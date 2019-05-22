نجم الأهلي يفتح النار على أجيري بسبب رمضان صبحي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

رمضان صبحي

انتقد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل. وقال الشاطر خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه عبر قناة النادي الأحمر، إنه لن يختص الحديث عن لاعبي الفريق الأحمر المستعدين، متساءلا: «كيف لا ينضم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك للمنتخب بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، وينضم على حسابه أحمد فتوح الذي لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع سموحة؟».

وتابع: «كيف لا يتم استدعاء عمرو السولية ومحمد هاني في المنتخب بعد ما قدماه مع الأهلي هذا الموسم من أدوار هجومية ودفاعية، وإذا تحدثنا عن غياب هاني في المباريات الأخيرة، هو النني بيلعب في أرسنال؟». وواصل: «استبعاد رمضان صبحي هو اللغز الأكبر، مع عبدالله جمعة، فهذا الثنائي تحديدًا يقدم