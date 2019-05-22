«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

تحرير:رشا عمار ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

د. طارق شوقي وزير التعليم

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.

وتابع، أن الطريقة التي يتعامل بها الوزير ليست تطويرا، متسائلا: "أين هو التطوير والمٌدرس الصبح في المدرسة وبمجرد الخروج منها يعمل في مهنة أو حرفة أخرى، سواء كان التوك توك أو أي شيء آخر".وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بأكثر من 4 طلبات إحاطة للبرلمان، آخرهم كان بخصوص نظام "التابلت"، متابعا: "الطلاب