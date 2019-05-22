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«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

تحرير:رشا عمار ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
وتابع، أن الطريقة التي يتعامل بها الوزير ليست تطويرا، متسائلا: "أين هو التطوير والمٌدرس الصبح في المدرسة وبمجرد الخروج منها يعمل في مهنة أو حرفة أخرى، سواء كان التوك توك أو أي شيء آخر".وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بأكثر من 4 طلبات إحاطة للبرلمان، آخرهم كان بخصوص نظام "التابلت"، متابعا: "الطلاب
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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نقيب الصحفيين: تطبيق زيادة البدل بدءا من مايو الجاري

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا على الصحفيين بنسبة 25% بداية من شهر مايو الجاري. وقال نقيب الصحفيين، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.
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التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا اللغة الثانية إلكترونيا

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، التابعة لوزارة التعليم، أن 585 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019. وبحسب الغرفة فإن 427 ألفًا و432 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى نحو 97%. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%.
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توقف شركة النصر.. 4 طلبات إحاطة لرئيس حزب المحافظين

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بـ4 طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة، حول قضايا ومشكلات فى تخصصاتهم، تمس حياة المواطنين اليومية، موفرًأ حلول بديلة لتلك المشكلات. ووجه "قرطام"، سؤالُا لوزير قطاع الأعمال، عن أسباب توقف العمل في شركة النصر رغم ريادتها في صناعة إطارات السيارات، مشيرًا لأهمية إعادة هيكلة الشركة وتطويرها وعودتها للعمل مرة أخري، بما ينعش الصناعة الوطنية للإطارات المتداولة في السوق المحلية، إضافة لضرورة النظر في أسباب فرض رسوم كبيرة علي استيراد الإطارات خاصة من الصين، مما يعد مخالفة صريحة لقانون منع الاحتكار.
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التعليم: امتحان أول ثانوي هدفه قياس مستويات الفهم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، اليوم السبت، أن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيدا عن طريق الكتاب المدرسي، وكذلك المحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، مطالبا طلاب الصف الاول الثانوي، أن يلاحظوا أن هذا النوع من الامتحانات يستهدف "قياس مستويات فهم نواتج التعلم" ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت، في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد اجابتها في الكتاب، معربا عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.
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التعليم تنشر أمثلة استرشادية لامتحانات أولى ثانوي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أمثلة استرشادية لنظام التقويم لطلاب الصف الأول الثانوي يتضمن مجموعة من الأسئلة في جميع المواد الأساسية والمواد غير الأساسية بالإضافة إلى طريقة احتساب الدرجات الكبرى والصغرى لكل مادة. وأكدت الوزارة في بداية كتيب الأمثلة الاسترشادية أن عملية التطوير في المرحلة الثانوية اعتبارا من العام الدراسي الحالي تعتمد على تغيير نظم تقييم الطالب في مختلف المواد التي يدرسها في المرحلة الثانوية وتقوم على عدد من المرتكزات.
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