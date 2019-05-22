جريمة

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

تحرير:تهامي البندارى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
يحيى القزاز
يحيى القزاز
قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
كانت نيابة أمن الدولة قد قررت، الإثنين، إخلاء سبيل كل من: رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونيرمين حسين، ويحيي القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وأوضح خالد علي، المحامي الحقوقي، أنه تم التأكد من قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن المتهمين على ذمة قضية
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
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محمد-البلتاجى

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
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«لم يرحموا توسلاته» تفاصيل جريمة «الخادمة والمسن»

خانت الأمانة، ولم تصن العيش والملح الذي طالما أكلته مع مخدومها، واختارت طريق الشيطان الذي استحوذ على وجدانها، فكرت في طريقة تفك بها ضائقتها المالية، انساقت وراء رغبات وشهوات عقلها الآثم، استعانت بثلاثة آخرين بينهم سائق، وطرقت شقة مخدوها المسن، الذي أتم عامه الـ80، موظف بالمعاش، في منطقة مدينة نصر، تطلب منه مساعدة مالية، تبعها بدقائق باقي شركائها، قيدوا حركة المسن بشريط لاصق طبي، ونجحوا في شل حركته، واستولوا على مبلغ 32 ألف جنيه، بخلاف هاتف محمول وفروا هاربين.
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10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أقلام ببدر

اندلع حريق داخل مصنع للأقلام والمواد البلاستيكية في مدينة بدر، اليوم الإثنين، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامة فاروق، بـ10 سيارات إطفاء لسرعة إخماده خشية امتداده لباقي العقارات والمصانع المجاورة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المصنع، ومنعت وصول المواطنين إليه لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه. تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث.
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فرصة أخيرة أمام المتهمين في «فض النهضة».. تعرف عليها

مؤقتا، أسدلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم الأحد، الستار على قضية «فض النهضة»، بعدما قضت بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، وهم المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام، ويتبقى أمام تلك المجموعة من المتهمين فرصة وحيدة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
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