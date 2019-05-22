يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

تحرير:تهامي البندارى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

يحيى القزاز

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت، الإثنين، إخلاء سبيل كل من: رائد سلامة، ومعصوم مرزوق، ونيرمين حسين، ويحيي القزاز، وعبد الفتاح البنا، على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية رقم 1305 لسنة 2018. وأوضح خالد علي، المحامي الحقوقي، أنه تم التأكد من قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن المتهمين على ذمة قضية