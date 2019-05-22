رياضة

سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
سموحة
سموحة
حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
وأصبح فريق بتروجت في وضع لا يحسد عليه بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر في جدول المسابقة، ولا بديل أمامه عن الفوز في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب وانتظار نتائج الفرق الأخرى التي تتصارع معه على الهروب من الهبوط. وتتصارع أندية الاتحاد السكندري وحرس الحدود
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (7)

تفاصيل مشادة حسام حسن وعمرو بركات في مران سموحة

وقعت مشادة كلامية في مران سموحة، أمس الجمعة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة مصيرية أمام بتروجت، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، حيث إن المشادة دارت بين عمرو بركات، صانع ألعاب سموحة، وحسام حسن المدير الفني للفريق، إذ تسبب تراخي اللاعب في أداء التدريبات في تعنيف حسام حسن له، ورد بركات على تعنيف حسام حسن وغادر المران، قبل أن يجمع متعلقاته الشخصية، ويرحل عن النادي، علمًا بأن عمرو بركات انضم لصفوف الأمواج الزرقاء آتيًا من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
الاهلي-وسموحة (11)

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة ويواصل تصدر الدوري

خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
محمود-علاء (3)

بعد هدف محمود علاء.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، والمؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد ومحمود علاء، بينما سجل محمد هلال هدف دجلة، ليرتفع بذلك رصيد أبناء ميت عقبة إلى 63 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.
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