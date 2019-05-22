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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
كندة علوش
كندة علوش
أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
عمرو يوسف وكندة علوش كانا قد تزوجا منذ ما يقرب من 3 سنوات، وأسفرت الزيجة عن إنجاب ابنتهما الوحيدة "حياة". وتشارك كندة علوش كضيفة شرف في فيلم "أعز الولد"، الذي يدور في إطار اجتماعي حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد، وهو من بطولة النجوم: ميرفت أمين وشيرين ودلال عبد العزيز وإنعام سالوسة، بالإضافة لعددًا
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حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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رامز جلال يتزوج من نجلة بيومي فؤاد بـ«سبع البرمبة»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل، ليعوض غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي. وقال فؤاد إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "شوكت"، ويتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهم بنتان تجسدهما جميلة عوض، ونور قدري، ويحدث خلافات بينه وبين رامز جلال بسبب عدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته "جميلة عوض"، ومع تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له، يوافق في النهاية وينتهي المطاف ويتزوج منها، وعبر بيومي عن سعادته لتواجده مع الفنان رامز جلال.
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إعلان 500 500‎ (1)

إعلان مستشفى 500 500.. بهجة حماقي عن قمة الألم

"أوقات الدنيا بتوجعني، وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف وهخاف إزاي يعني، متطمن طول ما أنت معايا".. اختيارات الفنان محمد حماقي، في الحملات الإعلانية التي يقوم بالغناء لها، موفقة للغاية، ومنها إعلان "امسك في حلمك" لشركة "اتصالات" مع النجمة أصالة نصري قبل نحو عامين، مرورًا بإعلان "أنت أقوى من المخدرات" مع النجم المصري العالمي محمد صلاح، وصولا إلى شهر رمضان هذا العام، حيث إعلان "قادرين نعملها" لصالح مستشفى 500500 لعلاج مرضى السرطان بالمجان، كمساندة لآلاف الأطفال الذين يعانون من المرض، وتعبير عن قصص كفاح وتحد وأمل في غد أفضل خالٍ من مرض السرطان.
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بدل الحدوتة3حلقة8|صراع بين دنيا سمير غانم وآيتن عامر

«بيلا اتعلم عليها».. عبارة تلخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم التي تلعب دور «بيلا» في مكتب التوفيق بين الأحبة، فطوال الحلقات كانت تنجح في كل المهام التي تأتي لمكتبهم الذي يديره «علوي»، ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، إلا أن ظهور أختها «جيجي»، ولعبت دورها ضيفة شرف الحلقة الفنانة آيتن عامر، قلب الأمور تماما، فاستطاعت جيجي أن تكسب "بيلا" في الجولات الأولى قبل أن تتفقا في نهاية الحلقة، وتتصالحا معا وتتفقا على كل عميل طلب مساعدتهما في الوصول للشخصية التي يريد الزواج منها.
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«بدل الحدوتة 3».. محمد شاهين يلحق حبيبته يوم فرحها

تستمر «بيلا»، في تقديم المساعدة لمن يريد الوصول لحبيبته، والتي تلعب دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، وكان عميلها الجديد في الحلقة الرابعة، الفنان محمد شاهين، الذي ظل يحب زميلته في العمل لمدة 5 سنوات، إلى أن قرر اللجوء لمكتب «بيلا لمساعدته للوصول لها ولم يتبق سوى عدة ساعات على زفافها، ورغم صعوبة التحدي وقلق زميلها «راشد» الفنان محمد سلام، فإنها قبلت التحدي، وبدأت العمل بطريقتها لمساعدة عميلها الجديد، رغم أن الوقت المتاح هو عدة ساعات على زفافها.
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نجوم ارتبطت أسماؤهم بـ«ميسي»: يارا عاشقة لبرشلونة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، دائمًا ما تتابعه أنظار كل محبي كرة القدم، ويعتبر ارتباط اسم المشاهير العرب باسمه نوعًا من النجاح، واختلف ارتباطهم به بعدة طرق، فهناك من اشترى سيارته، وهناك من قام بمجرد التصوير معه، وغيرها من الطرق الأخرى، ومن الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم باسم ميسي: الممثل محمد علي، خلال تواجده في إسبانيا كان يعتزم شراء سيارة "فيراري"، وذهب لمعرض سيارات فشاهد سيارة أعجبته، فأخبره صاحب المعرض أنها سيارة ميسي وأنه أحد عملائه، فطلب منه بيعها له، لتلعب الصدفة لعبتها في ارتباط اسمه باسم ميسي.
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