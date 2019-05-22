كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

كندة علوش

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».

عمرو يوسف وكندة علوش كانا قد تزوجا منذ ما يقرب من 3 سنوات، وأسفرت الزيجة عن إنجاب ابنتهما الوحيدة "حياة". وتشارك كندة علوش كضيفة شرف في فيلم "أعز الولد"، الذي يدور في إطار اجتماعي حول العلاقة بين الأجداد والأحفاد، وهو من بطولة النجوم: ميرفت أمين وشيرين ودلال عبد العزيز وإنعام سالوسة، بالإضافة لعددًا