مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.
وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
وعن عدم جاهزية اللاعب، أوضح مدرب الفراعنة: «وليد سليمان شارك على فترات مع الأهلي بعد العودة من الإصابة، وسيصبح أكثر جاهزية في معسكر المنتخب قبل البطولة».
وأشاد جارسيا بمستوى أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة المنتخب، وقال: «أحمد علي أفضل لاعب مهاجم داخل الصندوق
وعن عدم جاهزية اللاعب، أوضح مدرب الفراعنة: «وليد سليمان شارك على فترات مع الأهلي بعد العودة من الإصابة، وسيصبح أكثر جاهزية في معسكر المنتخب قبل البطولة».
وأشاد جارسيا بمستوى أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة المنتخب، وقال: «أحمد علي أفضل لاعب مهاجم داخل الصندوق في مصر حاليًا».
وأضاف: «مهاجم المقاولون يختلف عن مروان محسن وأحمد حسن كوكا، اللذين يجيدان النزول لوسط الملعب واستلام الكرة وتسليمها، أما أحمد علي فهو قادر على التسجيل من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء».
ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا مطلع يونيو بمدينة برج العرب، حيث سيخوض وديتين قبل المشاركة في نهائيات البطولة، وذلك بعض مباريات الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية، حيث يواجه الفارس الأبيض نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل.