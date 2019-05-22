مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

وليد سليمان

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».

وعن عدم جاهزية اللاعب، أوضح مدرب الفراعنة: «وليد سليمان شارك على فترات مع الأهلي بعد العودة من الإصابة، وسيصبح أكثر جاهزية في معسكر المنتخب قبل البطولة». وأشاد جارسيا بمستوى أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة المنتخب، وقال: «أحمد علي أفضل لاعب مهاجم داخل الصندوق