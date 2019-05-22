رياضة

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
وليد سليمان
وليد سليمان
كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
وعن عدم جاهزية اللاعب، أوضح مدرب الفراعنة: «وليد سليمان شارك على فترات مع الأهلي بعد العودة من الإصابة، وسيصبح أكثر جاهزية في معسكر المنتخب قبل البطولة». وأشاد جارسيا بمستوى أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة المنتخب، وقال: «أحمد علي أفضل لاعب مهاجم داخل الصندوق
اقرأ المزيد
الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
سموحة

سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت

حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد-الله-السعيد (2)

المنتخب: السعيد الأفضل في مصر وقد نغير الخطة من أجله

قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.
رمضان-صبحى (2)

نجم الأهلي يفتح النار على أجيري بسبب رمضان صبحي

انتقد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل. وقال الشاطر خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه عبر قناة النادي الأحمر، إنه لن يختص الحديث عن لاعبي الفريق الأحمر المستعدين، متساءلا: «كيف لا ينضم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك للمنتخب بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، وينضم على حسابه أحمد فتوح الذي لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع سموحة؟».
مصطفى-يونس

مصطفى يونس لـ«التحرير»: إحنا بلد الـ100 مليون مدرب

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، أنه ضد الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد الإعلان عن قائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنطلق في في 21 يونيو المقبل. وقال يونس، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجمهور عليه أن يحترم اختيارات الجهاز الفني، الذي يملك كل الحق في ذلك، وأن محاسبته هو واتحاد الكرة، يجب أن يكون بعد نهاية البطولة، لأنه قد يثبت صحة وجهة نظره من خلال النتائج.
جيرالدو

جيرالدو يزين قائمة أنجولا المشاركة في أمم إفريقيا

أعلن المدرب الصربي سرديان فاسيليفيتش عن القائمة الأولية لمنتخب أنجولا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، وضمت القائمة 26 لاعبًا من بينهم جناح الأهلي جيرالدو، وتقع أنجولا في المجموعة الخامسة التي تستضيفها مدينة السويس وإلى جانبها كل من تونس ومالي وموريتانيا، وضمت القائمة مدافع لاتسيو الإيطالي باستوس إلى جانب برونو جاسبر لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو) – لاندو مافنجا (إنتركلوب) – كريستوفاو سيماو (هويلا).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org