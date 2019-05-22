رياضة

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
المصري
المصري
كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وأضاف أن المجلس سيعقد جلسة مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، لبحث تقريره الفني بشأن احتياجاته من اللاعبين وكذلك الراحلين عن الفريق. وأعرب عضو مجلس إدارة المصري، عن أمنياته في حصول ناديه على المركز الرابع بمسابقة الدوري الممتاز، حتى تكون المرة الرابعة له على التوالي، فضلًا عن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية
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مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
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في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت

حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
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الحرس يخطف نقطة ثمينة من دجلة في صراع البقاء بالدوري

خطف فريق حرس الحدود نقطة ثمينة من وادي دجلة بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، بذلك حصل كل فريق على نقطة واحدة في صراع الهروب من الهبوط، حيث ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة ويتبقى له مباراتان أمام بيراميدز والزمالك، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر ويتبقى له مواجهة واحدة أمام الإنتاج الحربي الذي يتساوى معه في الرصيد.
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تعرف على موقف عماد السيد من مباراة نهضة بركان

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبي، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان، إذ قرر الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إخضاع اللاعب لاختبار طبي على هامش مران الفريق، من أجل تحديد إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة نهضة بركان. وطلب السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق"، الذي سيتولى حراسة مرمى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرا لإيقاف محمود عبدالرحيم "جنش" للطرد أمام النجم الساحلى التونسى في إياب نصف النهائي.
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الزمالك يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، نظيره فريق الداخلية، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على وادي دجلة بهدف دون رد، بالجولة الماضية من مسابقة الدوري، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 63، في المركز الثالث بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في 3 مواجهات، بينما سجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.
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بيراميدز يستهدف الحفاظ على صدارة الدوري أمام المصري

يلتقى فريق بيراميدز، نظيره المصري البورسعيدي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يقود المباراة تحكيميًا طاقم حكام روماني بقيادة سباستيان كونستانتين، ويعاونه كل من فلاديمير أوزريك والكسندر سيراي وفيسينيك هوارتيو حكما رابعا، ويمتلك بيراميدز 64 نقطة بالمركز الأول بجدول الدوري بعدما خاض 30 مباراة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي 47 نقطة فى المركز الرابع بعدما خاض 30 لقاء من عمر المسابقة.
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