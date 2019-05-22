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السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

تحرير:وكالات ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
استهداف النفط - أرشيفية
استهداف النفط - أرشيفية
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
كان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية قد أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ، في إفادة، بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية.وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن السناتور الجمهوري لينزي جراهام، قال: «شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني بات مختلفا
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مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
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استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
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صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
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عادل الجبير

السعودية: إيران لا تبحث عن الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في الرياض، تأكيد المملكة في الوقت ذاته، أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها. وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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دول خليجية تقر إعادة نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

قررت السعودية ودول خليجية، الموافقة على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". ونقلت الصحيفة عن مصادر مواقفة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. وقالت المصادر، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.
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ترامب يذكّر السعودية مجددا بـ«دفع الفاتورة»

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، إلى ضرورة أن تدفع السعودية ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة. وقال "ترامب"، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره بولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، إن "السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال، فأعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل دفاعنا عنهم". وتابع: "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، لكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا".
روحاني في مفاعل نووي إيراني

مهلة 60 يوما.. إيران تنسحب جزئيا من الاتفاق النووي

في 2015 وقعت إيران بالإضافة إلى ست دول أخرى هي أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على اتفاق عرف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة"، أو الاتفاق النووي الإيراني، نص على وقف إيران أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، وهو ما التزمت به إيران وفقا لمراقبين، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا وتكرارا عن رفضه الاتفاق وقرر في 2018 الانسحاب منه، وإعادة فرض العقوبات على طهران، فيما حاولت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، إلا أنه من الواضح أنها فشلت في ذلك، حيث قررت إيران، الانسحاب، جزئيا، من الاتفاق.
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