ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

تحرير:وكالات ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ ص

باربرا باريت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».

وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في «مؤسسة راند»، التي توفر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية، وتعتبر مع زوجها كريج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين. وفى عام 1994 كانت باريت أول امرأة يتم ترشيحها