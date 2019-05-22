ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية
تحرير:وكالات
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ ص
باربرا باريت
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017.
وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في «مؤسسة راند»، التي توفر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية، وتعتبر مع زوجها كريج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين.
وفى عام 1994 كانت باريت أول امرأة يتم ترشيحها
وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في «مؤسسة راند»، التي توفر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية، وتعتبر مع زوجها كريج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين.
وفى عام 1994 كانت باريت أول امرأة يتم ترشيحها لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.
وفي حال المصادقة على تعيينها، ستكون باريت خلفا امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.
جدير بالذكر، أنه تم طرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا، لكن ويلسون استقالت في مارس بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.