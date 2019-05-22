رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.

وقبل رمضان بأيام، حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد القيامة وشم النسيم، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».ونشرت رانيا يوسف صورا عدة لها من مدينة الجونة، ترتدي خلالها ملابس صيفية مفتوحة من الأعلى و«هوت شورت»، معلقةً: «عيد قيامة سعيد».ونالت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها