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رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
وقبل رمضان بأيام، حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد القيامة وشم النسيم، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».ونشرت رانيا يوسف صورا عدة لها من مدينة الجونة، ترتدي خلالها ملابس صيفية مفتوحة من الأعلى و«هوت شورت»، معلقةً: «عيد قيامة سعيد».ونالت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
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طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
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إلهام شاهين: تزوجت هذا المنتج طمعا في رجولته (فيديو)

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدثت "شاهين" عن كثير من الأسرار فى حياتها بكل صراحة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تصريحاتها على السوشيال ميديا. وكشفت "شاهين" عن تقدم عمرو دياب للزواج من أختها الصغيرة، والأسباب التى تشجعها للعمل مع المخرجة إيناس الدغيدي، والسبب من زواجها من المنتج عادل حسني، كما أوضحت ما حدث معها بسبب وقوفها مع الفنانة رانيا يوسف في أزمة فستانها الأخير التى أثارت ضجة على السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها.
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رانيا يوسف تنسحب من «شيخ الحارة» بسبب طليقها (فيديو)

«ابقي استحمي الأول».. كان هذا تعليق لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد في حلقة سابقة مع الإعلامية بسمة وهبة، حول تصريح للفنانة رانيا يوسف قالت فيه: «الرجالة المصريين مابيهتموش بنضافتهم الشخصية»، حينما استضافتها الإعلامية في برنامجها "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، وقالت المذيعة لرانيا: «إنتي أهنتي الرجالة»، وردت رانيا: «أنا ما أهنتش الرجالة المصريين، ووقتها كنت متجوزة راجل مصري، يعني هشتم جوزي؟ الكلام بيتحور ويتاخد بسوء نية».
رانيا يوسف

رانيا يوسف: أنا كيرفي.. وهلبس الفستان تاني (فيديو)

«كنت قاصدة أظهر الشورت عشان ميقولوش مش لابسة شورت تحت الفستان، وعشان ميتقالش مفيش حاجة تحت الفتحة»، بهذه العبارة بدأت الفنانة رانيا يوسف حديثها في برنامج «شيخ الحارة» على فضائية «القاهرة والناس» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وبدأت الحلقة بمقطع فيديو لـ«الفستان الأصفر» الذي أثار الجدل حول رانيا يوسف بعد الفستان الأول. وأضافت رانيا: «هو لما نلبس على الموضة ونجدد في لبسنا يكون وحش يعني، أنا بلبس على الموضة ولو في شوية عري في الفستان يتظبط، أنا ممثلة والمفروض أجدد في لبسي، وأشوف الموضة، ومش هلبس حاجات قديمة ومقفلة».
رانيا يوسف

سمير صبري: لهذا السبب تنازلت عن قضية رانيا يوسف

حل المحامي سمير صبري ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة فى برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقال إنه تنازل عن بلاغه ضد الفنانة رانيا يوسف، استجابة لعواطفه، بعد أن شاهد حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، تروي أن والدتها مرضت بسبب الضجة التي أثيرت حول الأزمة، بالإضافة إلى تأثر بناتها بما حدث لها وما وُجه لها من انتقادات لاذعة، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتنازل فيها عن بلاغ قدمه، كما ستكون تلك هي المرة الأخيرة التي يتنازل فيها عن بلاغ.
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