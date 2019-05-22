الأرصاد تحذر من «شدة حرارة» طقس اليوم

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 25 43 شبين الكوم 23 43 طنطا 23 43 دمنهور 21 41 الإسكندرية 20 39 بلطيم 22 39 مطروح 20 37 السلوم 18 40 سيوة 23 44 بورسعيد 20 34 دمياط 20 34 الزقازيق 22 43 الإسماعيلية 23 43 السويس 23 41 العريش 20 38 رفح 20 37 رأس سدر 24 41 نخل 16 40 نويبع 28 39 طابا