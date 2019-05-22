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الأرصاد تحذر من «شدة حرارة» طقس اليوم

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 25 43  شبين الكوم 23 43 طنطا 23 43 دمنهور 21 41 الإسكندرية 20 39 بلطيم 22 39 مطروح 20 37 السلوم 18 40 سيوة 23 44 بورسعيد 20 34 دمياط 20 34 الزقازيق 22 43 الإسماعيلية 23 43 السويس 23 41 العريش 20 38 رفح 20 37 رأس سدر 24 41 نخل 16 40 نويبع 28 39 طابا
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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طقس (3)

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.
طقس-حار (2)

درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، الموافق اليوم الخامس عشر من رمضان ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
طقس (1)

معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (2)

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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