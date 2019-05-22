حكما «لجان كرداسة والاتجار بالبشر» بمحاكمات الأربعاء
الجنايات تحاكم علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون
تحرير:سماح عوض الله
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
جمال وعلاء مبارك بجلسة التلاعب بالبورصة
يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد أهمها فى السطور التالية. وتتقدمها جلسة النطق بالحكم في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة، التى يُحاكم فيها سبعون متهمًا بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" وغرضها الإرهاب واستخدام العنف وسيلةً لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وتضمنت جرائمهم قتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، والإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
حسم 2 ولواء الثورة
تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ"حسم/2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقم 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017.
نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي
حسم 2 ولواء الثورة
تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ"حسم/2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقم 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017.
نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم "طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد".
التلاعب بالبورصة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، بعد طلب رد المحكمة بالجلسة الماضية.
كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
حكم الاتجار في البشر
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، حكمها على 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.
كان المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حالة الضعف والهوان والحاجة لديهن بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل، ثم اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية، إذ أوهمهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن، مدعيا تارة أن المتهم الثاني "نجار" في التشكيل مأذون شرعي، وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس"، حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".