حكما «لجان كرداسة والاتجار بالبشر» بمحاكمات الأربعاء

الجنايات تحاكم علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

جمال وعلاء مبارك بجلسة التلاعب بالبورصة

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد أهمها فى السطور التالية. وتتقدمها جلسة النطق بالحكم في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة، التى يُحاكم فيها سبعون متهمًا بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" وغرضها الإرهاب واستخدام العنف وسيلةً لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وتضمنت جرائمهم قتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، والإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

حسم 2 ولواء الثورة تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ"حسم/2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقم 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017. نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي