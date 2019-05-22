جريمة

حكما «لجان كرداسة والاتجار بالبشر» بمحاكمات الأربعاء

الجنايات تحاكم علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
جمال وعلاء مبارك بجلسة التلاعب بالبورصة
جمال وعلاء مبارك بجلسة التلاعب بالبورصة
يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد أهمها فى السطور التالية. وتتقدمها جلسة النطق بالحكم في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة، التى يُحاكم فيها سبعون متهمًا بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" وغرضها الإرهاب واستخدام العنف وسيلةً لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وتضمنت جرائمهم قتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، والإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
حسم 2 ولواء الثورة  تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ"حسم/2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقم 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017. نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

تأجيل قضية التلاعب بالبورصة إلى غدٍ لرد المحكمة

قررت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة غدٍ، لتمكين المدعين بالحق المدني من تنفيذ طلبهم باتخاذ إجراءات رد المحكمة، حيث شهدت جلسة اليوم طلب ممثل النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا فى القضية، بمنع المتهم أحمد محمد نعيم، من التصرف فى أمواله، وتقدم المحامى المدعي بالحق المدنى بطلب لرد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

النيابة تطلب امتناع المحكمة عن «التلاعب بالبورصة»

مفاجأة جديدة، شهدتها جلسة سماع المرافعات اليوم بقضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرون، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في التربح والحصول بغير حق على تلك المبالغ، من صفقة بيع البنك الوطنى، إذ طلب ممثل النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا فى القضية، بمنع المتهم أحمد محمد نعيم، من التصرف فى أمواله، وتقدم المحامى المدعي بالحق المدنى بطلب لرد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

«اقتحام الحدود والتلاعب بالبورصة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تشهد قضايا إرهاب، متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعناصر من جماعة الإخوان، بخلاف قضية التلاعب بالبورصة، التى يُحاكم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، عن طريق الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لأنفسهم وشركاتهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.
شهود-فى-محكمة (4)

«كتائب حلوان ورشوة المالية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، على حكم السجن المؤبد الصادر ضده بتهمة تلقي ومنح رشوة، وتستمع محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع بمحاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، وتنظر محكمة القضاء الإداري في الاستشكال المقام من حسين المطعني المحامي، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.
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