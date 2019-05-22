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صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

الصحف تناولت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تستخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
صحف عربية
صحف عربية
استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه في المقابل دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب نقله التليفزيون الرسمي، أمس، إلى تعزيز موقف حكومته في مواجهة العقوبات الأمريكية بـ"صلاحيات خاصة" على غرار حرب الخليج الأولى، وطالب بـ"مركزية القرار"، مضيفا أنه "مناصر للمفاوضات والدبلوماسية"، لكنه رفض فتح باب التفاوض مع
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
الجيش-اليمني

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
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سفارة-أمريكا-في-العراق (2)

استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
عناصر-من-الحشد الشعبي

زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
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