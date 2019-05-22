صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

الصحف تناولت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تستخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا

تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه في المقابل دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب نقله التليفزيون الرسمي، أمس، إلى تعزيز موقف حكومته في مواجهة العقوبات الأمريكية بـ"صلاحيات خاصة" على غرار حرب الخليج الأولى، وطالب بـ"مركزية القرار"، مضيفا أنه "مناصر للمفاوضات والدبلوماسية"، لكنه رفض فتح باب التفاوض مع

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه في المقابل دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب نقله التليفزيون الرسمي، أمس، إلى تعزيز موقف حكومته في مواجهة العقوبات الأمريكية بـ"صلاحيات خاصة" على غرار حرب الخليج الأولى، وطالب بـ"مركزية القرار"، مضيفا أنه "مناصر للمفاوضات والدبلوماسية"، لكنه رفض فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الراهنة.



وتحت عنوان "الكونجرس يطالب إيران بتغيير سلوكها ويستبعد الحرب"، أفادت صحيفة "الخليج" أن الكونجرس الأمريكي استبعد، أمس، أي نية لديه لإعلان الحرب على إيران، ودعاها إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا، وقال متحدث إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا كانت إيران خلف الاعتداءات الأخيرة في الخليج.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ إن هناك تهديدات متعددة للمصالح الأمريكية من قبَل إيران وميليشيات "حزب الله" والمتمردين الحوثيين.



وذكرت صحيفة "عكاظ" أن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى كشف أن الهجمات التي استهدفت 4 سفن قبالة سواحل الإمارات أخيرا يقف وراءها سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني.



ولفت الخبيران في المعهد مايكل آيزنشتات وفرزين نديمي، إلى أنه رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب ومرشد الملالي علي خامنئي، بأن احتمال اندلاع حرب غير مطروح، فإن تحركات القوات على الأرض يمكن أن تسفر عن مثل هذه النتيجة. وقال الخبيران إن المسألة الرئيسية لا تتعلق بالقدرات العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة، بل بمصداقيتها في حماية مصالحها في ذلك الجزء من العالم.



وذكرت صحيفة "الحياة" أن مجلس الوزراء السعودي طالب أمس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد هو ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء، وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.



وجدد وزير الإعلام تركي الشبانة تأكيد المملكة السلام في المنطقة وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.





وبالانتقال إلى الجزائر وفي سياق تطورات الحملة التي يشنها الجيش الجزائري ضد الفساد، ذكرت "الشرق الأوسط" أن السلطات كلفت المحكمة العليا بالتحقيق مع رئيسي الوزراء السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال، بخصوص شبهات فساد مرتبطة برجل الأعمال البارز علي حداد، الموجود في السجن منذ عدة أسابيع.

وكانت النيابة بمحكمة الجزائر العاصمة، استمعت، الخميس الماضي، إلى سلال وأويحيى في القضية، كما استجوبت عدة وزراء سابقين مكّنوا حداد من تكوين ثروة ضخمة، بفضل استغلال مسؤولياتهم لمصلحته.

ويواجه المسؤولان الكبيران في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقائع فساد، منها منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.



بينما أشارت "الخليج" إلى استخدام الشرطة الجزائرية، أمس الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع، لمنع اعتصام طلبة جامعيين محتجين أمام مقر الحكومة بوسط العاصمة الجزائرية.



وخرج مئات الطلبة في تظاهرات احتجاجية بوسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.



ومنعت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي، أي تجمع بها، ما دفع الطلبة إلى السير باتجاه قصر الحكومة الذي كان محميا بالمئات من قوات مكافحة الشغب.



وردد الطلاب شعارات "لا للانتخابات يا عصابات" و"دولة مدنية، وليس عسكرية"، غداة خطاب رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح.



وحول الأوضاع في السودان أبرزت "عكاظ" فشل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن عدة جلسات تفاوض، في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة،



وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير إن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من 6 مدنيين و5 عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين، وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب 48 ساعة للتفكير والرد على المقترح.



وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي، وإن أبدت مرونة في ما يتصل بمنصب الرئاسة.



وتحت عنوان "واشنطن توجد دلائل على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية"، أفادت "البيان" أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت، أمس، أن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تستخدم الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد، وحذرت من أن واشنطن وحلفاءها سيردون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاجوس، في بيان: "للأسف، ما زلنا نرى دلائل على أن نظام الأسد ربما يكون قد استأنف استخدامه للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح يوم 19 مايو".



وأوضحت "الشرق الأوسط" أنه في رسالة وقعها 400 عضو من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يضمان 535 عضوا، قال النواب إن منطقة الشرق الأوسط "تشهد زعزعة لاستقرارها وأمنها على أثر تصرفات النظام الإيراني الباعثة على التهديد، حيث تعمل إيران جاهدة في سوريا على إقامة وجود عسكري دائم من شأنه أن يهدد حلفاءنا في المنطقة".



وتدعو الرسالة ترامب إلى تكثيف الضغط على إيران وروسيا في ما يتعلق بأنشطتهما في سوريا، وكذلك على "حزب الله" اللبناني.



وأعرب كثيرون من أعضاء الكونجرس، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، عن القلق العميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 عسكري، من سوريا.