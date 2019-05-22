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قتلى وجرحى في احتجاجات على نتائج انتخابات إندونيسيا

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع
شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع
قُتل متظاهرون خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الثلاثاء، واستمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة جاكرتا في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية "أنيس باسويدان" إن 6 لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو قد فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، مضيفًا لتليفزيون "تي.في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات". وتابع: "المستشفيات تجري تشريحًا للجثث لتحديد سبب الوفاة".
وأطلقت عناصر الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع من وسط جاكرتا في ساعة مبكرة، الأربعاء، بينما رفض بعض المتظاهرين المغادرة ورشقوا الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة. وفي وقت سابق، أضرم متظاهرون النار في أكشاك بيع في السوق، وكذلك في عدد من السيارات، ولم يتضح بعد عدد الإصابات
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علي- فدوى

إيران: السفن الحربية الأمريكية في الخليج تحت سيطرتنا

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تسيطر على السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في الخليج. وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، لافتا إلى أنه "لا داعي للقلق". وتابع: "جميع السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية، وهذا دليل على قوتنا". وفي تصريحات مقتضبة، قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، أمس: إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها.
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا

رغم الفساد.. انتخاب رامابوسا رئيسا لجنوب إفريقيا

انتخب برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، سيريل رامابوسا رئيسا للبلاد، في أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت في مايو الجاري، وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه، يوم السبت، وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها جنوب إفريقيا، في 8 مايو، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، ما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.
غضب-بوتين-وفريق الأحلام-وراء-وصول-ترامب-لمنصبه

دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
الشرطة-الالمانية

ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
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مصنع بوينج

بوينج تعترف: نعلم بوجود مشكلة في طائرات «737 ماكس»

اعترفت شركة "بوينج" الأمريكية بأنها كانت على علم بمشكلة في نظم طائراتها من طراز "737 ماكس"، قبل عام من تعرض طائرتين من ذات الطراز لحادثين مروعين، لكنها رغم ذلك لم تتخذ إجراء. وقالت الشركة، إنها عن غير عمد جعلت من خاصية ما للإنذار أمرا خياريا بدلا من أن يكون معياريا، لكنها أصرت على أن ذلك لم يكن يمس أمان الرحلات، متابعة أنها كانت تنوي توفير الخاصية بشكل معياري، لكنها لم تدرك حتى ظهرت العواقب أن ذلك كان ليتاح فقط لو أن الخطوط الجوية اشترت مؤشرا اختياريا، وأنها عمدت إلى التعامل مع المشكلة في تحديث لاحق للبرمجيات.
مصنع بوينج

أزمة جديدة لبوينج.. حريق محرك طائرة في جنوب إفريقيا

انتشر فيديو يظهر نشوب النار في طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" لدى إقلاعها من مطار جوهانسبرج في جمهورية جنوب إفريقيا. ويظهر في الفيديو الطائرة التابعة لشركة "طيران زيمبابوي" لدى إقلاعها، مساء أمس الأحد، من مطار تامبو الدولي متوجهة إلى هراري، وألسنة اللهب تتصاعد من أحد محركاتها، ويأتي هذا الحادث وقف عشرات الدول وشركات الطيران استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" الحديثة على خلفية تحطم طائرتين من هذا النوع خلال 4 أشهر في إندونيسيا أواخر أكتوبر الماضي، وفي إثيوبيا مارس الماضي.
انتخابات-في-اندونيسيا

وفاة 270 موظفا في انتخابات إندونيسيا بسبب الإرهاق

توفي أكثر من 270 موظفًا في الانتخابات الرئاسة والانتخابات العامة، بإندونيسيا، لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع وذلك بعد عشرة أيام على إجراء البلاد لأكبر انتخابات تجري في يوم واحد في العالم، بهدف خفض التكاليف، بحسب وكالة "رويترز". وتشير تقديرات إلى أن التصويت جذب 80 بالمئة من إجمالي 193 مليون ناخب تحتم على كل منهم الإدلاء بصوته في خمس أوراقِ اقتراع في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.
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