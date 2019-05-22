رياضة

تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
بيتر تشيك
بيتر تشيك
أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
ولم تتضح حتى الآن المهام التي سيتولاها بيتر تشيك، ولكن من المؤكد أنه سيلعب دور حلقة الوصل بين الإدارة والمدرب. وخرج بيتر تشيك للحديث عن مستقبله مع تشيلسي قائلا، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بغض النظر عن الأنباء التي انتشرت حول التحاقي بتشيلسي، سبق أن قلت لجميع الأشخاص من قبل
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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ارسنال

رسميا.. نجم أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميا، استبعاد النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، من قائمة الجانرز لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب باكو الأوليمبى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وجاء سبب غياب اللاعب عن السفر مع بعثة آرسنال لمواجهة تشلسي في أذربيجان لأسباب أمنية، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.
ارسنال‎

لأسباب سياسية.. مخيتاريان خارج الدوري الأوروبي

تأكد رسميًا غياب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن خوض المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل أمام تشيلسي، خوفًا على سلامة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من التواجد على أرضية الملعب بعاصمة أذربيجان باكو، وقال مخيتاريان بحسبب "بي بي سي": "ناقشت كل الخيارات الممكنة، واتفقت مع النادي على اتخاذ القرار الأصعب، وهو عدم السفر مع الفريق لخوض النهائي، هذه نوعية من المباريات لا تأتي دائمًا، وبالتالي أشعر بالآلم للغياب"، ويأتي ذلك بسبب توتر العلاقات السياسية بين أرمينيا وأذربيجان.
ارسنال‎

أرسنال يحفز لاعبيه قبل نهائي الدوري الأوروبي

رصد نادي أرسنال مكافآت ضخمة للاعبيه في حال نجحوا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، عندما يواجهون تشيلسي في المباراة النهائية في باكو غدا الأربعاء، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية، وسيساهم التتويج بلقب الدوري الأوروبي في مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهائه الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.
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توتنهام يخشى كابوس أرسنال في دوري الأبطال

ربما تحتفل شمال لندن بثنائية أوروبية في الأيام المقبلة، في حال نجح أرسنال في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب تشيلسي، وتمكن توتنهام من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وفي حال تمكن أرسنال من الفوز بلقب الدوري الأوروبي، فسيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي البطولة التي فشل في التأهل إليها بعد إنهائه في المركز الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وحينها سيشارك 5 أندية إنجليزية في دوري الأبطال، كما سبق وأن حدث الموسم الماضي، عندما شارك 5 أندية بعد فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2016- 2017.
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