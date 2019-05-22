بيل: لاعب كرة القدم مثل «الروبوت» على عكس التنس

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

جاريث بيل

يمر النجم الويلزي جاريث بيل بفترة صعبة مع ريال مدريد في الوقت الحالي، إذ ترغب إدارة الملكي في رحيله، ليعرب بيل عن أسفه بسبب طبيعة لاعبي كرة القدم التي تشبه الروبوتات بالمقارنة برياضات أخرى؛ مثل الجولف والتنس، ومن المعروف عن النجم الويلزي حبه الشديد للعبة الجولف، التي تسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات في الوقت السابق، وأعرب بيل عن تفهمه جيدًا الآن لتصريحات بعض النجوم المعتزلين التي أشاروا من خلالها إلى شعورهم بعودة الحياة من جديد إليهم مباشرة عقب نهاية مسيرتهم مع كرة القدم، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال بيل: "بكل تأكيد تعود الحياة إليك من جديد، فكونك رياضيا محترفا تعمل في أجواء فريق، فأنت لا تختار مواعيدك مثل لاعب الجولف أو التنس". وأضاف الويلزي: "نعم، نشبه الروبوتات، حيث يتم إخبارنا أين نحضر ومتى، والموعد الذي يجب أن نتناول فيه الطعام، ومتى يجب أن نتدرب، وهي أمور تفقدك الحياة الطبيعية، فأنت

وقال بيل: "بكل تأكيد تعود الحياة إليك من جديد، فكونك رياضيا محترفا تعمل في أجواء فريق، فأنت لا تختار مواعيدك مثل لاعب الجولف أو التنس".



وأضاف الويلزي: "نعم، نشبه الروبوتات، حيث يتم إخبارنا أين نحضر ومتى، والموعد الذي يجب أن نتناول فيه الطعام، ومتى يجب أن نتدرب، وهي أمور تفقدك الحياة الطبيعية، فأنت فقط تنفذ ما يملى عليك".



وواصل بيل: "لا تستطيع اختيار الأمور التي ترغب فيها وموعد القيام بها، ومن ثم أتفهم جيدًا تصريحات المعتزلين، ولكن على الجانب الآخر مسيرة كرة القدم قصيرة للغاية، ومن ثم عليك أن تضحي، والبعض يرى أن الأمر يستحق التضحية والبعض الآخر لا يرى ذلك".