رياضة

بيل: لاعب كرة القدم مثل «الروبوت» على عكس التنس

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
يمر النجم الويلزي جاريث بيل بفترة صعبة مع ريال مدريد في الوقت الحالي، إذ ترغب إدارة الملكي في رحيله، ليعرب بيل عن أسفه بسبب طبيعة لاعبي كرة القدم التي تشبه الروبوتات بالمقارنة برياضات أخرى؛ مثل الجولف والتنس، ومن المعروف عن النجم الويلزي حبه الشديد للعبة الجولف، التي تسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات في الوقت السابق، وأعرب بيل عن تفهمه جيدًا الآن لتصريحات بعض النجوم المعتزلين التي أشاروا من خلالها إلى شعورهم بعودة الحياة من جديد إليهم مباشرة عقب نهاية مسيرتهم مع كرة القدم، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال بيل: "بكل تأكيد تعود الحياة إليك من جديد، فكونك رياضيا محترفا تعمل في أجواء فريق، فأنت لا تختار مواعيدك مثل لاعب الجولف أو التنس". وأضاف الويلزي: "نعم، نشبه الروبوتات، حيث يتم إخبارنا أين نحضر ومتى، والموعد الذي يجب أن نتناول فيه الطعام، ومتى يجب أن نتدرب، وهي أمور تفقدك الحياة الطبيعية، فأنت
اقرأ المزيد
فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
اقرأ المزيد من الأخبار
زين-الدين-زيدان

زيدان: قدمنا مباراة جيدة.. وأتمنى انتهاء الموسم

عبر زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن استيائه بعد الهزيمة التى تلقاها فريقه من نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنويتا» ضمن مباريات الجولة الـ37 من الليجا، وقال زيدان خلال تصريحات صحفية نقتلها صحيفة ماركا الإسبانية: "قدمنا مباراة جيدة اليوم، وكنا قادرين على تسجيل الأهداف من خلال 10 لاعبين، سجلنا هدفا فى بداية المباراة وألغت تقنية الفار هدفا لريال سويداد ولكنهم لم يستغرقوا سوى 5 دقائق وجاء هدف التعادل".
ريال-مدريد

ليفربول بوابة أسينسيو للهروب من جحيم ريال مدريد

ارتبط اسم لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو بالانضمام إلى ليفربول من جديد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وذلك بسبب قلة مشاركات أسينسيو مع الريال هذا الموسم. وأشرف على تدريب ريال مدريد هذا الموسم كل من جوليان لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، وحاليا زين الدين زيدان. وعانى أسينسيو في اللعب أساسيًّا مع المدربين الثلاثة، ففي 42 مباراة خاضها هذا الموسم، شارك أساسيا في 23 لقاءً فقط، ولم يكمل الـ90 دقيقة إلا في 11 مباراة فقط، وعلى الرغم من امتداد تعاقده مع الريال حتى عام 2023، ووجود شرط جزائي في عقده يصل إلى 700 مليون يورو، فإن ليفربول يرغب في ضمه بالصيف.
جاريث-بيل

بيل: من حلم الكرة الذهبية إلى البحث عن نادٍ

لا يخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للاحتفاظ بخدمات نجمه الويلزي جاريث بيل الموسم المقبل، حيث ترى إدارة الفريق الملكي أن وقته قد انتهى في قلعة سانتياجو بيرنابيو، والآن حان وقت إيجاد الحلول، خاصة أن خيار الرحيل ليس سهلًا لرغبة بيل في الاستمرار مع الميرينجي، إلى جانب عدم تلقي إدارة ريال مدريد أي عروض لضم بيل، والذي يحصل على 17 مليون يورو سنويًا، وهناك القليل من الأندية القادرة على تلبية تطلعاته المادية، وينتظر ريال مدريد تحرك مانشستر يونايتد لضم النجم الويلزي، إلا أن فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال أنهى الأمر.
زين-الدين-زيدان-1

وكيل جاريث بيل يرد على تصريحات زيدان

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي التي كان يرد من خلالها على سؤال بشأن عدم تركيز جاريث بيل مع الفريق، حيث قال زيزو عقب مباراة، الريال وريو فاليكانو في الدوري الإسباني، التي فاز بها الأخير بهدف دون رد: "لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه". وقال بارنيت، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org