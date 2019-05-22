رياضة

فاران يؤكد استمراره في صفوف ريال مدريد

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
رافائيل فاران
رافائيل فاران
أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، رغبته في البقاء في صفوف ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، وذلك على الرغم من الشائعات الكثيرة التي روجت في الآونة الأخيرة بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف. واعترف المدافع الفرنسي بأنه قدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم، معربًا عن ثقته بقدرة زين الدين زيدان على إعادة بناء الفريق من جديد. وقال فاران، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأستمر في صفوف ريال مدريد للموسم المقبل، وأنا على يقين تام بأن الفريق ككل سيرد على ما حدث هذا الموسم بصورة قوية".
وتابع المدافع الفرنسي: "قاتلنا هذا الموسم وحاولنا بقوة، ولكن لا يمكن إلقاء اللوم على أي شيء، صحيح افتقدنا اللمعان في الأوقات الصعبة، وبدوري لم أقدم أفضل مستوياتي هذا الموسم، ولكن أعد الجميع بأنهم سيرون النسخة الأفضل من فاران مرة أخرى". وأضاف فاران: "الجميع بحاجة إلى رفع مستواه والتطور، وزيدان يعرف
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ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة أمام بيتيس

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