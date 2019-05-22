جريمة

إصابة 5 أشخاص في حادثين على كوبري الساحل والحوامدية

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
شهد كوبرى الساحل، بنطاق الجيزة، تصادم سيارتين "أجرة"، ما تسبب فى إصابة 4 مواطنين، بخلاف تعطُّل حركة المرور أعلى الكوبري، الرابط بين إمبابة والقاهرة، متسببًا فى كثافات مرورية أمام المنتقلين من إمبابة والوراق إلى وسط القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة في كوبري الساحل بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وعلى صعيد متصل صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق أمام قسم الحوامدية، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى المكان لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تسبب الحادث فى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب فى الحادث. تلقت غرفة عمليات
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.
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مصرع طالبة آسيوية فى حادث سير بالمقطم

لقيت فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، مصرعها خلال سيرها فى الشارع بمنطقة المقطم، حيث صدمتها سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتحفظ الأهالي على السائق المتهم واتصلوا بالشرطة، وسلموه لقوات الأمن، بينما نقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات، وأكد شهود عيان رعونة السائق، وأنه صدم المجني عليها رغم أنها كانت تسير على جانب الطريق، حيث كان يمكنه تجنبها لو كان منتبهًا خلال القيادة.
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انتحار فتاة شنقا حزنا على وفاة والدتها بالحوامدية

توفيت والدتها قبل عدة أشهر بمركز الحوامدية بالجيزة، فباتت الأيام تمر عليها ثقيلة كئيبة، تعجزها عن تحمل الوحدة بعد وفاة سندها الأكبر فى الحياة وهى أمها، حتى مع قدوم شهر رمضان المبارك، لم تفلح أجواؤه الدينية فى إخراج الفتاة من حزنها ووحدتها، بل زادها الأمر حزنًا وهى مطالبة بأن تعيش تلك الأجواء دون والدتها، التى كانت تدخل البهجة والسرور عليها، وتعد لها ما لذ وطاب فى الإفطار والسحور، وتبدأ فى تنظيف وتزيين المنزل استعدادًا للعيد، ومع هذه الحالة النفسية الأليمة قررت الفتاة التخلص من حياتها بالانتحار.
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انفجار إطار سيارة يقتل ويصيب 9 مواطنين بالعياط

شهد طريق العياط فى الاتجاه إلى الجيزة تصادما مروريا بين سيارتين أجرة «ميكروباص»، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 8 أشخاص آخرين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بسرعة إسعاف المصابين، وتحرك قوات وأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير حركة الطريق، علاوة على تكليف القوات بالتحري عن أسباب وقوع الحادث، وتحديد المسؤولية الجنائية عنه، وتبين من الفحص الأولى وقوع الحادث جراء انفجار إطار إحدى السيارتين، وحُرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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