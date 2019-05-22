إصابة 5 أشخاص في حادثين على كوبري الساحل والحوامدية

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

تصادم - أرشيفية

شهد كوبرى الساحل، بنطاق الجيزة، تصادم سيارتين "أجرة"، ما تسبب فى إصابة 4 مواطنين، بخلاف تعطُّل حركة المرور أعلى الكوبري، الرابط بين إمبابة والقاهرة، متسببًا فى كثافات مرورية أمام المنتقلين من إمبابة والوراق إلى وسط القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة في كوبري الساحل بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى صعيد متصل صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق أمام قسم الحوامدية، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى المكان لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تسبب الحادث فى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب فى الحادث. تلقت غرفة عمليات