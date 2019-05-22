شهادات قناة السويس| موعد استحقاقها وطريقة صرف المبلغ

طرحت الحكومة شهادات استثمار قناة السويس منذ نحو 5 سنوات بهدف تمويل تطوير قناة السويس وإنشاء قناة جديدة ومن المقرر أن يتم صرف عائد الشهادات بالكامل سبتمبر المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

في عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص على أن "تعهد هيئة قناة السويس -بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وأن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق".

طرح الشهادات في أغسطس 2014، أعلن البنك المركزي المصري طرح شهادات قناة السويس فئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، نظير عائد سنوي يبلغ نحو 12%، مع استرداد أصل المبلغ بعد 5 سنوات. وقامت البنوك الأربعة بإصدار شهادات استثمار قناة السويس، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد

طرح الشهادات

في أغسطس 2014، أعلن البنك المركزي المصري طرح شهادات قناة السويس فئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، نظير عائد سنوي يبلغ نحو 12%، مع استرداد أصل المبلغ بعد 5 سنوات.

وقامت البنوك الأربعة بإصدار شهادات استثمار قناة السويس، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد من جانب المواطنين على شراء الشهادات ذات العائد 12% سنويا، وهو وقتها كان العائد الأكبر.

واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.

وفى نوفمبر 2016، رفعت وزارة المالية أسعار الفائدة على شهادات قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

موعد استحقاق شهادات قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس اعتزامها رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه في موعد استحقاقها سبتمبر المقبل، وعدم تجديد الشهادات مرة أخرى.

وحدد البنك المركزي أجل استحقاق فوائد الشهادات بخمس سنوات، وقرر عدم السماح للعميل باسترداد الشهادة قبل مرور عام من شرائها، وفى حالة استرداد العميل قيمة شهادته في السنة الثانية من الشراء، يحصل على عائد 7% فقط، ويصل العائد إلى 8% في حالة استرداد الشهادة خلال السنة الثالثة من شرائها.

طرق صرف عائد شهادات قناة السويس وقيمة أصل المبلغ

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء من خلال حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة.

وأضاف، أن هيئة قناة السويس والبنك المركزي تعاونا لتوفير السيولة اللازمة وتوفير المبالغ المالية المطلوبة للمواطنين، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ كل شهادة في حساب العميل حسب تاريخ الاستحقاق المدون على الشهادة بدون تأخير.

وأوضح مميش أنه سيتم رد المبالغ في شهر سبتمبر 2019، وفقًا لموعد استحقاق الشهادة المسجل عليها.

البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس

تضم كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، حيث يمكن صرف مبلغ الشهادة من أى فرع من فروع هذه البنوك في جميع المحافظات مباشرة، كما يمكن شراء شهادة استثمار جديدة بالمبلغ، حسب رغبة العميل.

أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك اليوم

وهى عبارة عن شهادات تصدرها البنوك بعائد ثابت، سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام، أو عام ونصف العام، أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات.

ويقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد، وهى شهادة ثلاثية مدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمانها وحتى 90% من قيمتها.

ويبلغ سعر الفائدة عليها نحو 14.5% للعائد الشهري، ونحو 14.75% للعائد الربع شهري، ونحو 15% للعائد النصف سنوي، أي كل 6 أشهر.

ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة الادخار البلاتينية الشهرية، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد شهريا ويبلغ نحو 15%.

كما يقدم بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم «البريمو»، بفائدة متغيرة تحسب وفقًا لسعر العائد بالبنك المركزي المصري.

ويبلغ سعر العائد نحو 16%، ويصرف "ربع سنوى"، أى كل ثلاثة أشهر، كما أن مدة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات.