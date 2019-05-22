رياضة

قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
من المنتظر أن يوجد كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التصنيف الثاني، عند إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، الأمر الذي يعني تأكد مواجهتهما خصما صعبا من التصنيف الأول. ويتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل، 26 فريقا بصورة مباشرة، إلى جانب فريقين يتأهلان من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي ودوري الأبطال هذا الموسم، وبالنسبة لهذا الموسم فقد ضمنَ طرفا نهائي دوري الأبطال، ليفربول وتوتنهام، التأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل، ومن ثم سيذهب هذا المقعد إلى بطل الدوري النمساوي.
وسيمثل كلا من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا 4 أندية، مقابل ناديين من كل من فرنسا وروسيا، إضافة إلى بطل الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي. وبات من المؤكد وجود أندية برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وليفربول أو توتنهام وتشيلسي أو أرسنال
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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كروس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لتمديد عقد متوسط ميدانه الألماني توني كروس، إذ من المنتظر أن يربط العقد الجديد كروس بالوجود في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى يوم 30 يونيو من عام 2023، وانضم النجم الألماني للريال في عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وعلى مدار 5 سنوات مع المرينجي توج كروس بـ12 لقبًا، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك السجل، فإن كروس كان من الأسماء التي حامت حول مستقبلها الشكوك مع ريال مدريد بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق.
ريال-مدريد-برشلونة

ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة أمام بيتيس

أنهى ريال مدريد موسمه المخيب للآمال بهزيمة جديدة، وذلك بعد خسارته، اليوم الأحد، في ختام مباريات الدوري الإسباني موسم 2018- 2019، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، وسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي لورينزو مورن في الدقيقة 61، بينما سجل خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 75، وهي الهزيمة التي لم تؤثر في أي شيء في جدول الترتيب، سواء لريال مدريد أو لريال بيتيس، حيث ضمن الريال بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما لا ينافس ريال بيتيس على أي شيء.
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فيفا يعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الفترة ما بين يومي 17 يونيو و4 يوليو من عام 2021، وستعتمد على شكل جديد ومختلف عن النسخ السابقة للبطولة، حيث سيمثل أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في آخر 4 مواسم بواقع 8 فرق، بينما سيمثل أمريكا الجنوبية 6 فرق، مقابل 3 فرق ستمثل كل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد لأوقيانوسيا، وفي حال توج فريق بلقب بطولته القارية أكثر من مرة، على مدى الأربع سنوات، سيحصل فريق آخر على بطاقة التأهل وفقًا لتصنيفه في قارته.
إنيستا

في ميلاده.. إنيستا قائد البرسا عاشق الريال

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، فمن ينسى هدفه التاريخي في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009، ومن ينسى هدفه الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيدة في تاريخها عام 2010، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 أبريل العام الماضي بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم، ويحتفل الرسام بعيد ميلاد الـ35 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات أندريس إنيستا في السطور التالية كالآتي:
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