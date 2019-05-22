قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

ريال مدريد

من المنتظر أن يوجد كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التصنيف الثاني، عند إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، الأمر الذي يعني تأكد مواجهتهما خصما صعبا من التصنيف الأول. ويتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل، 26 فريقا بصورة مباشرة، إلى جانب فريقين يتأهلان من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي ودوري الأبطال هذا الموسم، وبالنسبة لهذا الموسم فقد ضمنَ طرفا نهائي دوري الأبطال، ليفربول وتوتنهام، التأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل، ومن ثم سيذهب هذا المقعد إلى بطل الدوري النمساوي.

وسيمثل كلا من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا 4 أندية، مقابل ناديين من كل من فرنسا وروسيا، إضافة إلى بطل الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي. وبات من المؤكد وجود أندية برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وليفربول أو توتنهام وتشيلسي أو أرسنال

وسيمثل كلا من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا 4 أندية، مقابل ناديين من كل من فرنسا وروسيا، إضافة إلى بطل الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي.



وبات من المؤكد وجود أندية برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وليفربول أو توتنهام وتشيلسي أو أرسنال في التصنيف الأول في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وبالتالي سيقع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع تلك الفرق، وهو المصير الذي تفاداه الفريقان الموسم الحالي من خلال الوجود في التصنيف الأول من خلال تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي.



يذكر أن ليفربول سيواجه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد.