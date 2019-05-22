سرقة «توك توك» من مدرس بالإكراه في الصف

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

«توك توك»- أرشيفية

أمرت نيابة الصف بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث بشأن واقعة سرقة «توك توك» من مدرس بالإكراه، وذلك لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال المجني عليه "محمد. ع"، وقال إنه اشترى الـ"توك توك" من أجل زيادة دخله وتلبية متطلبات أسرته، وخلال عمله عليه استوقفه 3 شباب أدلى بأوصافهم، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق في مركز الصف بالجيزة، لكنهم بعد مسافة من الطريق استوقفوه، وأشهروا أسلحة بيضاء فى وجهه، وسرقوا مركبته وفروا هاربين.

وأوضح المدرس المجني عليه أنه بدأ العمل على الـ«توك توك» فور انتهاء عمله الرسمي بإحدى مدارس مركز الصف، حيث اعتاد ركنه لدى صاحب محل قرب المدرسة، وخلال عمله استوقفه 3 شباب وطالبوه بإيصالهم إلى إحدى المناطق، واقترحوا عليه سلك مسارات جانبية بحجة اختصار الوقت، وخلال سيره فى الطريق الذى اختاروه



وأوضح المدرس المجني عليه أنه بدأ العمل على الـ«توك توك» فور انتهاء عمله الرسمي بإحدى مدارس مركز الصف، حيث اعتاد ركنه لدى صاحب محل قرب المدرسة، وخلال عمله استوقفه 3 شباب وطالبوه بإيصالهم إلى إحدى المناطق، واقترحوا عليه سلك مسارات جانبية بحجة اختصار الوقت، وخلال سيره فى الطريق الذى اختاروه فوجئ بنفسه فى منطقة نائية، بينما أشهروا الأسلحة النارية والبيضاء فى وجهه، واستولوا على التوك توك، ومتعلقاته وفروا هاربين. وأدلى بأوصاف تقريبية للمتهمين وأعمارهم، وأوصاف التوك توك الخاص به.



وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط المنطقة التى انطلق منها المجني عليه، أملا في تحديد هوية الجناة، تمهيدًا لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.



