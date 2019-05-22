جريمة

سرقة «توك توك» من مدرس بالإكراه في الصف

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
«توك توك»- أرشيفية
«توك توك»- أرشيفية
أمرت نيابة الصف بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث بشأن واقعة سرقة «توك توك» من مدرس بالإكراه، وذلك لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال المجني عليه "محمد. ع"، وقال إنه اشترى الـ"توك توك" من أجل زيادة دخله وتلبية متطلبات أسرته، وخلال عمله عليه استوقفه 3 شباب أدلى بأوصافهم، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق في مركز الصف بالجيزة، لكنهم بعد مسافة من الطريق استوقفوه، وأشهروا أسلحة بيضاء فى وجهه، وسرقوا مركبته وفروا هاربين.
وأوضح المدرس المجني عليه أنه بدأ العمل على الـ«توك توك» فور انتهاء عمله الرسمي بإحدى مدارس مركز الصف، حيث اعتاد ركنه لدى صاحب محل قرب المدرسة، وخلال عمله استوقفه 3 شباب وطالبوه بإيصالهم إلى إحدى المناطق، واقترحوا عليه سلك مسارات جانبية بحجة اختصار الوقت، وخلال سيره فى الطريق الذى اختاروه
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نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

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أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

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الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

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خطف- (2)

بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
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نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
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رادارات الجيزة تلتقط 110 مخالفات خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم على مدى الساعة لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات سيولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، إذ وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، حملات انضباطية موسعة بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة وفقًا لخطة القطاع، أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3269 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1300 مخالفة انتظار خاطئ، و378 مخالفة متنوعة.
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44 مشتبها به و22 هاربا حصيلة جهود القول 309 بالجيزة

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