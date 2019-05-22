محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

محمد رمضان من كواليس "زلزال"

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.

تدور أحداث المسلسل حول شاب فقدَ أسرته خلال زلزال 1992، وفوجئ بأن الرجل الذي اشترى والده منه الأرض ينكر ملكيته لها، ما يجعله يدخل في صراع عنيف معه، وتتأزم الأحداث أكثر بسبب قصة حب تجمع هذا الشاب مع ابنة الرجل الذي يظلمه، فهل يتمكن من استعادة حقه وفي نفس الوقت الحفاظ على حبه؟ يذكر أن مسلسل زلزال تأليف