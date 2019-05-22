جريمة

بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
خطف- أرشيفية
خطف- أرشيفية
أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
ووجدت الطفلة المحل أسفل منزلها مغلقا بسبب تأخر الباعة فى افتتاح محالهم بداية النهار بسبب الصيام وأجواء رمضان، ومع استمرار الطفلة فى البحث عن محل مفتوح، اختمرت فى ذهنه فكرة اختطافها، لمساومة أسرتها على أى مبلغ مالي مقابل ردّها، وبالفعل احتال على الطفلة بزعم أخذها إلى محل يعرفه لشراء حلوى منه، وقبض على
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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جثة

إحالة ثلاثة أطباء قتلوا مريضة بإهمالهم للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى طما المركزي بسوهاج إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم، والامتناع عن تنفيذ مهام عملهم بشأن إسعاف مريضة مصابة بالتسمم، إذ تركوها لمدة ساعة كاملة فى استقبال المستشفى دون علاج أو نقلها لمستشفى آخر حتى فارقت الحياة، وجرت أحداث جريمتهم فى 10 ديسمبر الماضي، ومسؤول عنها طبيب مقيم بمستشفى طما المركزي، وطبيبة بذات المستشفى المكلفة بأعمال النائب الإداري ومسؤولة قسم الاستقبال بالمستشفى، وطبيبة ثالثة تعمل تحت إشراف الثانية، ونسبت إليهم التحقيقات الإهمال الجسيم في أداء واجبهم.
منفذ-بيع-سلع-التموين (3)

ضبط 2 طن لبن فاسد قبل تحويله لزبادي بمصانع بئر السلم

في أول أيام شهر رمضان الكريم، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية عن ضبط 107 قضايا تموينية متنوعة، تضمنت القبض على تاجر حال قيادته سيارة نقل تحوي 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
سرقة-بالاكراه

القبض على المتهمين بسرقة جواهرجي أبو النمرس

تمكنت قوات الأمن فى الجيزة من كشف غموض استهداف جواهرجي بمنطقة أبو النمرس ونشل حقيبة بحوزته كانت تحوي مصوغات ومشغولات ذهبية، وإطلاق النيران لتهديد المجني عليه ومنعه من الاستغاثة، وفرار الجناة من مكان الجريمة مستقلين دراجة نارية، إذ حدد رجال المباحث هوية 4 متهمين ارتكبوا الجريمة، وتم ضبطهم، وأرشدوا عن كمية من المسروقات، ومبالغ مالية قالوا إنها من متحصلات بيع عدة مشغولات ذهبية، وتمت إحالة المتهمين إلى نيابة مركز الجيزة، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اختطاف-طفل

متهمة حاولت خطف طفلة خلال انقطاع الكهرباء: «دي بنتي»

أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس متهمة حاولت اختطاف طفلة من والدتها بأسلوب المغافلة بمنطقة المرج، مستغلة انقطاع التيار الكهربائي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها، وطلبت النيابة تحريات تكميلية بشأن الواقعة، لبيان دوافع المتهمة لارتكاب الجريمة، وبيان إذا كان لها شركاء فى اختطاف الأطفال أو وجود سوابق لها فى هذا السياق، بعد مطابقة أوصافها بمحاضر الوقائع المشابهة، وجرائم خطف الأطفال التى لم يتم القبض على مرتكبيها حتى الآن، وأمرت النيابة باستدعاء شهود عيان من أصحاب المحال التجارية بالمنطقة محل الواقعة.
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