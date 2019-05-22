بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

خطف- أرشيفية

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.

ووجدت الطفلة المحل أسفل منزلها مغلقا بسبب تأخر الباعة فى افتتاح محالهم بداية النهار بسبب الصيام وأجواء رمضان، ومع استمرار الطفلة فى البحث عن محل مفتوح، اختمرت فى ذهنه فكرة اختطافها، لمساومة أسرتها على أى مبلغ مالي مقابل ردّها، وبالفعل احتال على الطفلة بزعم أخذها إلى محل يعرفه لشراء حلوى منه، وقبض على