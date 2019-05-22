تشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع بسبب جاره

تحرير:يونس محمد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

جثة- أرشيفية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من الطابق السابع من شقة سكنية فى منطقة الوراق، ومات فى الحال، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره، ثم إلقاء نفسه من الطابق السابع، كما تبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.

استدعت النيابة العامة عددا من شهود العيان حول الواقعة، أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، فطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة. وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى