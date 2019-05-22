مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

إسعاف - أرشيفية

تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبسؤال والدة المصاب اتهمت المدعو خليفة "م.خ، 35 عاما -مسجل خطر فئة أ" وشهرته (محمد عيسى) ومقيم بقليوب البلد ، دائرة القسم، بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته بسبب الخلاف على إصلاح مركبة التروسيكل الخاصة بالمتهم. من خلال الملاحقات الأمنية تمكن