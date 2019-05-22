جريمة

مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبسؤال والدة المصاب اتهمت المدعو خليفة "م.خ، 35 عاما -مسجل خطر فئة أ" وشهرته (محمد عيسى) ومقيم بقليوب البلد ، دائرة القسم، بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته بسبب الخلاف على إصلاح مركبة التروسيكل الخاصة بالمتهم. من خلال الملاحقات الأمنية تمكن
اقرأ المزيد
السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش

سقوط 4 تجار مخدرات بـ600 جرام حشيش في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش في حملة أمنية على مدن قليوب والقناطر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة، وأحيل جميع المتهمين للنيابات، التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشارين خالد الأعرابي، وهيثم نصار، محامي عام شمال وجنوب القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها، وطلبت تحريات المباحث عن الوقائع وظروفها وملابساتها.
سيارة -اسعاف

مصرع سائق في مشاجرة بسبب فاتورة المياه بشبرا الخيمة

تسبب صاحب محل "دواجن" في وفاة جاره، على أثر مشاجرة نشبت بينهما على خلفية مطالبة الأخير إياه بدفع فاتورة استهلاك مياه شقته، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، بندب الطب الشرعي وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها. العميد صمويل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى بناحية شارع النور بمنشية عبد المنعم رياض بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

بآلة حادة.. طالب يكسر جمجمة عامل في شبرا الخيمة

تعدى طالب على عامل بمطبعة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، ما تسبب فى إصابته بكسر فى الجمجمة وحدوث نزيف شديد لخلافات بينهما، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى الساحل التعليمى بوصول "محمد.م.ا" 24 عامًا، عامل، بمطبعة ملابس السابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة مصابا بكسر مضاعف وتهتك بالمخ خارج الجمجمة ونزيف شديد وتم حجزه بقسم رعاية المخ والأعصاب ولا يمكن استجوابه.
جثة (4)

بسبب لعب العيال.. مقتل عجوز بـ«ضربة شومة» في الخانكة

تعدى شاب على عجوز بشومة فلقي مصرعه في الحال، بعد وصلة عتاب بينهما بسبب "لعب العيال" في الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بناحية منشية الجبل الأصفر بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "ياسر. ع. ح" 52 عامًا، مقيم بمنشية الجبل الأصفر بدائرة المركز، وتوفي على أثر إصابته بجرح بمقدمة الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org