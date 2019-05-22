جريمة

«طفلة الحلوى وذئب الصف».. كاميرا تنقذها من الخطف

استدرج صاحبة الأربعة أعوام إلى محل سكنه في الجيزة لطلب فدية من عائلتها.. خبأها بغرفة في منزله.. والأهالي بحثوا لساعات وجردوه من ملابسه وتعدوا عليه بالضرب
تحرير:محمد الأشموني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
خطف طفلة - أرشيفية
خطف طفلة - أرشيفية
بكل براءة كانت الطفلة "أمل" صاحبة الأربع سنوات تجوب شوارع قريتها بمنطقة الصف، بحثا عن محل لشراء بعض الحلوى، كل ما يدور في خلدها هو العودة سريعا إلى المنزل كما طلبت منها أمها، لم تكن تدري أنها ستقع في يد ذئب بشري يجوب شوارع القرية بحثا عن فريسة، حيث جلس متربصا على ناصية أحد الشوارع بعدما أقعده التعب من السير في الشوارع، يراقب تلك الفتاة الصغيرة التي تبحث عن صاحب محل الحلوى الذي أغلق باب رزقه وتوجه للراحة، وأصيبت الطفلة بخيبة أمل بعدما وجدت المحل مغلقا، إلا أن المتهم أخبرها بأنه قادر على اصطحابها لمكان آخر لشرائها.
"يا عمو هو فين صاحب المحل؟"، بكل براءة سألت الطفلة عن صاحب "السوبر ماركت" المغلق، فهي تريد شراء القليل من الحلوى، والعودة سريعا لمنزلها كما طلبت منها أمها، إلا أن الشاب الثلاثيني الواقف على باب المحل، كان قد بيتت نفسه الأمارة بالسوء الشر للطفلة منذ أن شاهدها قادمة نحوه، ليخبرها بأنه سوف يحضر لها الحلوى
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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خطف- (2)

بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
توك-توك

سرقة «توك توك» من مدرس بالإكراه في الصف

أمرت نيابة الصف بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث بشأن واقعة سرقة «توك توك» من مدرس بالإكراه، وذلك لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال المجني عليه "محمد. ع"، وقال إنه اشترى الـ"توك توك" من أجل زيادة دخله وتلبية متطلبات أسرته، وخلال عمله عليه استوقفه 3 شباب أدلى بأوصافهم، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق في مركز الصف بالجيزة، لكنهم بعد مسافة من الطريق استوقفوه، وأشهروا أسلحة بيضاء فى وجهه، وسرقوا مركبته وفروا هاربين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (2)

باعة جائلون وهاربون من أحكام في حملة المنطقة الأثرية

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 مشتبه بهم، و 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وكذا 5 من الباعة الجائلين لمخالفتهم اشتراطات العمل بالمنطقة الأثرية، في الوقت الذي تمكنت فيه الحملة المكبرة التي شنتها الإدارات المختلفة بمديرية الأمن بنطاق محافظة الجيزة، من إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، والتي تتسبب في إعاقة حركة السير.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبإخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم عرض المتهمين على النيابات المختصة.
جثه -علي-الطريق (2)

نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
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