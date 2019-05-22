«طفلة الحلوى وذئب الصف».. كاميرا تنقذها من الخطف

استدرج صاحبة الأربعة أعوام إلى محل سكنه في الجيزة لطلب فدية من عائلتها.. خبأها بغرفة في منزله.. والأهالي بحثوا لساعات وجردوه من ملابسه وتعدوا عليه بالضرب
بكل براءة كانت الطفلة "أمل" صاحبة الأربع سنوات تجوب شوارع قريتها بمنطقة الصف، بحثا عن محل لشراء بعض الحلوى، كل ما يدور في خلدها هو العودة سريعا إلى المنزل كما طلبت منها أمها، لم تكن تدري أنها ستقع في يد ذئب بشري يجوب شوارع القرية بحثا عن فريسة، حيث جلس متربصا على ناصية أحد الشوارع بعدما أقعده التعب من السير في الشوارع، يراقب تلك الفتاة الصغيرة التي تبحث عن صاحب محل الحلوى الذي أغلق باب رزقه وتوجه للراحة، وأصيبت الطفلة بخيبة أمل بعدما وجدت المحل مغلقا، إلا أن المتهم أخبرها بأنه قادر على اصطحابها لمكان آخر لشرائها.
"يا عمو هو فين صاحب المحل؟"، بكل براءة سألت الطفلة عن صاحب "السوبر ماركت" المغلق، فهي تريد شراء القليل من الحلوى، والعودة سريعا لمنزلها كما طلبت منها أمها، إلا أن الشاب الثلاثيني الواقف على باب المحل، كان قد بيتت نفسه الأمارة بالسوء الشر للطفلة منذ أن شاهدها قادمة نحوه، ليخبرها بأنه سوف يحضر لها الحلوى
"يا عمو هو فين صاحب المحل؟"، بكل براءة سألت الطفلة عن صاحب "السوبر ماركت" المغلق، فهي تريد شراء القليل من الحلوى، والعودة سريعا لمنزلها كما طلبت منها أمها، إلا أن الشاب الثلاثيني الواقف على باب المحل، كان قد بيتت نفسه الأمارة بالسوء الشر للطفلة منذ أن شاهدها قادمة نحوه، ليخبرها بأنه سوف يحضر لها الحلوى من مكان قريب، ممسكا بيدها الصغيرة في قبضته، صاعدا بها سلالم منزله بنفس القرية.
قبل الواقعة بساعات
شرد المتهم بذهنه في أزماته المالية، ومطاردة الديّانة له، كان يفكر في طريقة سريعة لجلب الأموال، ولكن كيف وهو من أسرة فقيرة لا تستطيع قضاء ما عليه من ديون؟
كان الشاب قد طلب من بعض أصدقائه سلفة مالية، ولكنهم أكدوا له أن حالهم ليس أفضل من حاله، فجميعهم لديهم التزامات لا يقدرون على الوفاء بها.
فكرة شيطانية
كلَّ الشاب من السعي في شوارع القرية، فجلس بجوار سوبر ماركت مغلق، قبل أن تظهر الطفلة، وكأنها طوق النجاة الذي سينقذه من براثن الفقر، وفي لحظات اختمرت في ذهنه فكرة خطف الطفلة ومساومة ذويها على إطلاق سراحها مقابل مبلغ مالي يساعده في الخروج من أزمته.
وفي لمح البصر وفور رؤيته للطفلة عائدة إلى منزلها بعدما خاب ظنها ووجدت محل الحلوى مغلقا، أخبرها بأنه سيوفر لها الحلوى التي تحتاج إليها، وأن لديه الكثير منها في مكان قريب.
وبكل براءة أمسكت بيده، ليقتادها إلى شقته الكائنة بالقرية ذاتها، ثم أدخلها خلسة قبل أن يراه أحد، حتى مضت ساعات من القلق داخل قلب والدتها، التي أخبرت باقي العائلة باختفاء الطفلة بعد خروجها لإحضار الحلوى.
رحلة البحث
بدأ الجميع يبحث عنها فى كل مكان، حتى قرر أحد شباب القرية الاستعانة بكاميرا تصوير على مقربة من موقع الحادث، والتي رصدت الطفلة بصحبة شاب يرتدي جلبابا.
على الفور أسرعت الأسرة بنشر صور الشاب على الأهالي، وفي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". مرت ساعة كأنها دهر، قبل أن يتعرف أحد الأشخاص على المتهم، ويرشد عن مكان وجوده، ليتوجه عدد من أسرتها إلى المكان، وبتفتيشه تمكنوا من العثور على الطفلة محتجزة.
لم يمهلوه، ولا حتى تركوه يتحدث، بل قاموا بتجريده من جميع ملابسه، وقاموا بضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، بينما كان يحاول المتهم صاحب العقد الرابع من العمر، أن يشرح لهم موقفه، وأنه لم يقم بإيذائها.
بعد العلقة الساخنة التي تلقاها المتهم، تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة الصف، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
جردوه من ملابسه وسحلوه
من جانبها أمرت نيابة الصف بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية.
كما كشفت التحريات عن أن الطفلة غابت عن منزلها أكثر من نصف ساعة، فارتابت والدتها، وأخذت أسرتها فى البحث عنها دون جدوى، وقرروا مراجعة كاميرات المراقبة فى محل تجاري فى الشارع، فشاهدوا المتهم يقتادها من المكان، وتعرفوا عليه لكونه جارهم ويسكن على مقربة من منزل الطفلة، فداهم الأهالى منزله، وحرروا الطفلة التى كانت محتجزة بإحدى الحجرات.