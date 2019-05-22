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دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
فانوس رمضان
فانوس رمضان
استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يكثر الصائمون من الدعاء والتقرب للمولى عز وجل، خاصة لما فى تلك الأيام من نفحات ربانية وإلهية عظيمة، حيث بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر، غير أنه ومع حلول يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يستحب قراءة هذا الدعاء: اللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، وَاقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَالآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِما بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآله الطّاهرينَ.
وفقا لما أقرته الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، فهناك دعاء عند الإفطار وكان عليه الصلاة والسلام يَدعو عند فطره: (ذهب الظمأُ وابتلَّت العروقُ وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ). وأما دعاء الصائم إذا أفطر عند الغير فهو: (أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ). دعاء صلاة
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك

بحسب ما يراه رجال الدين والعلماء، فإنه يستحب الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة والطاعات، خلال أيام الشهر الكريم، فرمضان أفضل شهور العام، إذ نزل فيه القرآن الكريم، وخصه المولى عز وجل، بليلة هي خير من ألف شهر، كما أن له العديد من النفحات الربانية والإلهية، ففى اليوم الثالث عشر، يفضل قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.
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دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك

طالبت الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف، جموع المسلمين الصائمين، بضرورة الاتجاه وبقوة إلى الطاعات والأعمال الصالحة فى رمضان، مشددة على أن رمضان يعد فرصة قوية لقبول الأدعية والاستجابة، خاصة لما يتحلى هذا الشهر الكريم من نفحات، ففى اليوم العاشر من رمضان يستحب قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَ اجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَ اجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.
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هل يجوز الاغتسال من الحيض بعد أذان الفجر في رمضان؟

أكدت دار الإفتاء بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم؛ فعن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" . وفى سياق متصل، أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجري الحالي، ستكون 29 يوما.
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دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك

حسب ما يراه رجال الدين والعلماء من الأزهر الشريف، فإنه يستحب الدعاء ليل نهار طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لما بهذا الشهر من نفحات ربانية وروحانيات لا مثيل لها فى أى شهر آخر، غير أنه استقر لدى بعض العمائم الأزهرية بأنه يفضل قراءة هذا الدعاء فى اليوم التاسع من شهر رمضان: "اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، واهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ".
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