دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

فانوس رمضان

استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يكثر الصائمون من الدعاء والتقرب للمولى عز وجل، خاصة لما فى تلك الأيام من نفحات ربانية وإلهية عظيمة، حيث بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر، غير أنه ومع حلول يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يستحب قراءة هذا الدعاء: اللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، وَاقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَالآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِما بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآله الطّاهرينَ.

وفقا لما أقرته الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، فهناك دعاء عند الإفطار وكان عليه الصلاة والسلام يَدعو عند فطره: (ذهب الظمأُ وابتلَّت العروقُ وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ). وأما دعاء الصائم إذا أفطر عند الغير فهو: (أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ). دعاء صلاة