اتحاد الكرة يكشف عن حكم مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الأهلي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم التحيكم الذي يدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من منافسات الدوري المصري، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 وخسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 32 هدفًا. وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة للحكم الدولي محمد معروف. ويطمح الأهلي في مواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة تلو الأخرى

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 وخسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 32 هدفًا.



وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة للحكم الدولي محمد معروف.



ويطمح الأهلي في مواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة تلو الأخرى لمعانقة درع الدوري، والفوز بالمسابقة المحلية للمرة الثالثة على التوالي خاصة بعد الخروج من البطولة الإفريقية على يد فريق صن داونز من الدور ربع النهائي.



على الجانب الآخر يدخل أبناء محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي طامحين في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل إنهاء المسابقة في مركز متقدم يليق بالدراويش.