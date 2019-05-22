رياضة

اتحاد الكرة يكشف عن حكم مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
الأهلي
الأهلي
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم التحيكم الذي يدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من منافسات الدوري المصري، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.
بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 وخسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 32 هدفًا. وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة للحكم الدولي محمد معروف. ويطمح الأهلي في مواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة تلو الأخرى
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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الأهلي-والإسماعيلي

الأهلي في مهمة الدفاع عن صدارة الدوري ضد الإسماعيلي

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثمانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي هذه المباراة ورصيده 73 نقطة بعد فوزه على إنبي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ويتبقى له مبارتان أمام المقاولون والزمالك، بخلاف مواجهة الإسماعيلي الليلة، إذا جمع المارد الأحمر منها 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
الإسماعيلي-والمصري‎ (7)

الإسماعيلي يعسكر للأهلي في الإسكندرية

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم محافظة الإسكندرية منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء غد الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز. وظهر خلال المعسكر علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق؛ أملا فى استمرار النتائج الإيجابية، وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.
الأهلي-والإسماعيلي

الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية النيجيري جونيور أجايي، لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، أن اللاعب شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقا تماما للوجود ضمن الحسابات الفنية للمباراة، ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (1)

مدرب الأهلي يكشف عن خطة اللاعبين لحصد لقب الدوري

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، عن صعوبة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره الإسماعيلي، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته وحصد النقاط الكاملة من مباراة الدراويش. وأضاف مدرب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي اليوم: «يتبقى 3 محطات للأحمر في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالحنا، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.
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