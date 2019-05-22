سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

ياسمين صبري - مسلسل حكايتي

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».

تفاعل المشاهدون مع الحلقة وأخذوا يربطون الأحداث بعضها ببعض، ويتوقعون ما سيحدث فى الحلقات المقبلة، ومن بين التعليقات: «طبعا بعد حلقة النهارده فهمنا أن سليمان قاتل أبو على وبينهم تار ومفروض على يقتل أدهم عشان ياخد تار أبوه»، «والله مستنية الحلقة الجاية بفارغ الصبر عشان أعرف هيحصل إيه»،