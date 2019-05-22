سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».
تفاعل المشاهدون مع الحلقة وأخذوا يربطون الأحداث بعضها ببعض، ويتوقعون ما سيحدث فى الحلقات المقبلة، ومن بين التعليقات: «طبعا بعد حلقة النهارده فهمنا أن سليمان قاتل أبو على وبينهم تار ومفروض على يقتل أدهم عشان ياخد تار أبوه»، «والله مستنية الحلقة الجاية بفارغ الصبر عشان أعرف هيحصل إيه»،
تفاعل المشاهدون مع الحلقة وأخذوا يربطون الأحداث بعضها ببعض، ويتوقعون ما سيحدث فى الحلقات المقبلة، ومن بين التعليقات: «طبعا بعد حلقة النهارده فهمنا أن سليمان قاتل أبو على وبينهم تار ومفروض على يقتل أدهم عشان ياخد تار أبوه»، «والله مستنية الحلقة الجاية بفارغ الصبر عشان أعرف هيحصل إيه»، «أنا منتظرك فى حلقة الانتقام من النجم أحمد بدير عشان ولدك، هل يكون قتلا أم تسامحا عشان داليدا»، «بص يا على إنت خد التار من أدهم واتجوز داليدا ودخل فريدة عسل المستشفى وكده يبقى فل».
مسلسل «حكايتي» من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويمثل العمل أول بطولة مطلقة للفنانة ياسمين صبري فى الدراما، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من وفاء عامر وأحمد حاتم وإدوارد.