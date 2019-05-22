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مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

سلسلة من الإجراءات تتخذها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة بشأن الدعم التمويني وتنقية البطاقات ممن اعتبرتهم الوزارة والجهات المعاونة لها غير مستحقين للدعم التموينى
تحرير:أسماء فتحى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
وزير التموين: نسعى لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وطاقم عملها تحت إدارة عدد من الجهات وتعاون القطاعات المختصة تسعى خلال الفترة المقبلة بتوجيهات سياسية عليا إلى زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا. وأضاف المصيلحى، أن الفترة الحالية
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مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (1)

«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير» الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت «أورنچ مصر» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير وعمار الأرض»، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.
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الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
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ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
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بطاقات-تموينية

كيف يمكنك استخراج بطاقة تموينية جديدة؟

تعد أهم المشكلات التى تواجه المواطنين هى طريقة استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، والتى تم حذف آلاف المواطنين نتيجتها. ومن أهم الأسئلة التى تُطرح في هذا الشأن، مدى التأثر بالقرارات المقيدة للاستمرار فى الدعم التموينى والمتعلقة باقتناء سيارة موديل 2014، أو تخطي عداد الكهرباء القيمة المعلنة أو الموقف الدراسى للأبناء، وهو ما سيتم طرحه فى التقرير التالى مع طريقة استخراج البطاقة وفقا لما أعلنته الوزارة رسميا.
بطاقات-تموينية

تعديل بيانات بطاقة التموين بهذه الإجراءات

يتساءل الكثيرون حول إمكانية وجود آلية لتعديل البطاقة التموينية قبل إيقافها، ويراود البعض قلقا بشأن الخوف من إيقافها والفترة اللازمة لإجراء هذا التعديل، خاصة إذا كان الأمر مرتبطا بالحالة الاجتماعية أو إسقاط الدعم عن أحد الأعضاء نتيجة موته أو سفره للخارج، وهنا فالإسراع فى تعديل البطاقة بمبادرة من أفرادها هو العنصر الأهم فى هذه المعادلة، والتى تحمى المواطن من توقف بطاقته التموينية، حيث أنه أمر واقع لا محالة فى حال التأكد من وجود أى خلل فى البيانات، وهو ما تقوم به وزارة التموين فى مراحل تنقيتها الحالية للبطاقات.
بطاقات-تموينية

في 10 خطوات.. كيف تستعيد بطاقتك التموينية الموقوفة؟

فى الوقت الذي يعانى فيه المواطن من عدم القدرة على استصدار بطاقة تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد وما يتبع ذلك من مدى زمنى طويل، فهناك من تعد أزمتهم أقرب لذلك وهم الذين توقفت بطاقاتهم التموينية لأنهم لم يصرفوا حصتهم من الدعم لمدة تجاوزت الـ6 أشهر وفقا للإجراءات المتبعة بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن، وفى التقرير التالى نقدم لهم خطوات استعادة هذه البطاقة التموينية وإعادة تشغيلها مجددا لصرف المستحقات السلعية وفارق نقاط الخبز.
بطاقات-تموينية

نرصد أهم المعوقات في طريق سيستم بطاقة التموين

لم تعد مشاكل المواطنين قاصرة على استخراج بطاقة تموينية جديدة وما يتخلل ذلك من تعقيدات روتينية ومستندية وانتظار طويل، وإنما تطور الأمر لتبدأ الرحلة بعد قيام شركات الكروت الذكية بطباعة البطاقة ليجد المواطن نفسه أمام بطاقة لا تعمل ولا يمكنها صرف المستحقات التموينية للأفراد المنتظرين على أمل الحصول على مستحقاتهم من الدعم، سواء كان سلعا أو رغيف خبز، إما لأن البطاقة غير صالحة للعمل أو لأنها تحتاج إلى وقت للتفعيل، أو ربما الرقم السري لم يصدر بعد، ولكن أسوأ الأزمات هي إصدار البطاقة بعدد أفراد أقل.
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