رياضة

استقالة طولان من تدريب الاتحاد السكندري.. وهذا الأقرب لخلافته

تحرير:أحمد ثروت ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
حلمى طولان
حلمى طولان
تقدم حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، باستقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق السكندري برباعية نظيفة من فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل مهددًا بالهبوط وينتظر مباراته المقبلة مع سموحة.
وعلمت «التحرير» أن طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة هو الأقرب لتولي مهمة زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة بعد استقالة حلمي طولان صباح اليوم الأربعاء. وخاض الفريق الفيومي مع طلعت يوسف، في أثناء وجوده مع الفريق في الموسم الحالي، 30 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاءً،
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري-31

الاتحاد السكندري راحة من التدريبات أول يوم رمضان

قرر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح اللاعبين راحة سلبية، أول يوم رمضان قبل موقعة إنبي المرتقبة بالدوري. ويستعد الاتحاد السكندري لمباراة إنبي، المحدد لها يوم الجمعة المقبل، على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز. وخطف الاتحاد السكندري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الوقت الإضافي خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «المقاولون العرب» في ربع نهائي المسابقة.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يطيح بالإسماعيلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

خطف الاتحاد السكندري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الوقت الإضافي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «المقاولون العرب» في ربع نهائي المسابقة. وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 حيث تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 80 عن طريق كريم بامبو، بعد جملة بينه وبين شيلونجو، وصلت إلى اللاعب الأسمر الذي سددها بقوة على يمين حارس الاتحاد معلنًا عن تقدم الدراويش بهدف.
الإسماعيلي 2019

الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الاتحاد بالكأس

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يقود المباراة تحكيميًا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني العراقي وسيد نافع، ومجدي خاطر حكمًا رابعًا، ومبروك نبيل وعاطف حسين حكمًا خامسًا، وتأهل الدراويش بعد الفوز على فريق ناصر الفكرية (4-0)، بينما تأهل الفريق السكندري بعد فوزه على فريق بورتو السويس (3-1) ، وذلك بدور الـ32 من البطولة.
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