استقالة طولان من تدريب الاتحاد السكندري.. وهذا الأقرب لخلافته

تحرير:أحمد ثروت ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

حلمى طولان

تقدم حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، باستقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق السكندري برباعية نظيفة من فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل مهددًا بالهبوط وينتظر مباراته المقبلة مع سموحة.

وعلمت «التحرير» أن طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة هو الأقرب لتولي مهمة زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة بعد استقالة حلمي طولان صباح اليوم الأربعاء. وخاض الفريق الفيومي مع طلعت يوسف، في أثناء وجوده مع الفريق في الموسم الحالي، 30 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاءً،