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ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
ولم تتضح حتى الآن ما آلت إليه حملة المداهمات.وفي سياق آخر، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد، قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا
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إيران: السفن الحربية الأمريكية في الخليج تحت سيطرتنا

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تسيطر على السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في الخليج. وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، لافتا إلى أنه "لا داعي للقلق". وتابع: "جميع السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية، وهذا دليل على قوتنا". وفي تصريحات مقتضبة، قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، أمس: إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها.
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا

رغم الفساد.. انتخاب رامابوسا رئيسا لجنوب إفريقيا

انتخب برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، سيريل رامابوسا رئيسا للبلاد، في أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت في مايو الجاري، وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه، يوم السبت، وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها جنوب إفريقيا، في 8 مايو، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، ما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
شرطةإندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع

قتلى وجرحى في احتجاجات على نتائج انتخابات إندونيسيا

قُتل متظاهرون خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الثلاثاء، واستمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة جاكرتا في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية "أنيس باسويدان" إن 6 لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو قد فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، مضيفًا لتليفزيون "تي.في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات". وتابع: "المستشفيات تجري تشريحًا للجثث لتحديد سبب الوفاة".
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تواضروس-الثانى-بابا-الاسكندرية

تواضروس يروج لمصر في تدشين كنيسة العذراء مريم بألمانيا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دوسلدروف الألمانية في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا، وصلى البابا القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، عقب صلوات التدشين بمشاركة الأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، كريف لباخ، والكنائس التي حوله بألمانيا، والكهنة، والشعب القبطي بمدينة دوسلدروف الألمانية.
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«رامبو الإنعاش».. السفاح الأكثر دموية في التاريخ

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على قضية نيلز هوجيل (43 عاما)، الذي وصف بالسفاح الأكثر دموية في تاريخ ألمانيا، مشيرة إلى أن القضية تثير الكثير من الأسئلة المخيفة التي تتجاوز جرائم القاتل إلى مواقف وسلوك زملاء له، بحسب "سكاي نيوز عربية"، حيث يُعرف الألمان أن الممرض هوجيل، قاتل منذ سنوات لكن الذي عرفوه عنه أخيرا كان بمثابة مفاجأة صاعقة روعت البلاد، تمثلت في تورطه بقتل نحو 300 مريض. وتساءلت الصحيفة: كيف أغمض زملاء الممرض السفاح، طوال سنوات، أعينهم عن جرائمه، وكيف لم يضع أحدهم نهاية لجرائمه القاتلة.
غرق-سفينة

غرق 70 مهاجرًا وإنقاذ 16 آخرين قرب السواحل التونسية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، غرق 70 مهاجرا وأنقذ 16 منهم اليوم الجمعة، بالقرب من صفاقس في تونس، إثر تحطم قارب كان يقلهم من ليبيا. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب" اليوم الجمعة "غرق ما لا يقل عن 70 مهاجراً، يوم الجمعة، في أعقاب غرق قاربهم على مستوى المياه الدولية، على بعد 40 ميلاً من صفاقس. تم إنقاذ ستة عشر شخصا بواسطة قوارب الصيد". وأفادت الوكالة بأن "المهاجرون من أصل جنوب الصحراء، قد أبحروا من ليبيا". وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في يونيو الماضي، ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين إلى 52 شخصا قبالة سواحل صفاقس.
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استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لمرحلة جديدة

تمهيدا لتغييرات وزارية مقبلة، قدم الفريق الوزراي الأردني استقالته، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الرزاز طلب من الوزراء تقديم الاستقالات لإجراء التعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة"، وبحسب ما قال الرزاز، يأتي "التعديل استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها". حيث تشهد الأردن مطلع الشهر الجاري، تغييرات في القيادات الأمنية شملت رئيس جهاز المخابرات العامة.
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