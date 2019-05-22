جريمة

مقتل مسجلي خطر في تبادل لإطلاق الرصاص بالدقهلية

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
مقتل مسجلي خطر
مقتل مسجلي خطر
لقي اثنان من العناصر الخطرة، المحكوم عليهما بالإعدام مصرعهما، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية، وذلك عقب نجاح أجهزة البحث فى تحديد مكان اختبائهما.. حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة شربين بالدقهلية، بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين، أحدهما محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل، وبالسجن لمدة 30 سنة فى ثلاث قضايا شروع فى قتل، سرقة، وذلك لاعتقاد الأخير بقيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية، وتعدى خلالها على الأول بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية، وحال مقاومة الأول له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من بندقية آلية كانت بحوزته.
وأسفرت المشاجرة بينهما وإطلاق النيران العشوائي، عن مقتل إحدى المواطنات (50 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات الناحية) خلال وجودها بشرفة مسكنها، إثر إصابتها بعيار نارى بالرأس. تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت تحرياته إلى اختباء المتهم الرئيسي، قاتل السيدة، بأحد المنازل بدائرة المركز، وبصحبته
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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مجلس-الدولة

المحكمة التأديبية تجازي مدير مديرية المساحة وآخرين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأحد، مدير مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية بعقوبة اللوم، ومسؤولين آخرين من مساعديه بخصم أجر شهر، وذلك بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة. وشمل الحكم، في القضية رقم 357 لسنة 59 قضائية، مجازاة «عبد العزيز. ح. ا»، مدير مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، بعقوبة اللوم، لقيامه بالتأشير خلال فترة عمله مديرًا للمساحة بمحافظة الإسماعيلية، على الطلب المقدم من "عبد الرازق. خ" بإحالته للمخالفين الثاني والثالث دون تحويله إلى مكتب المراجعة.
نقود-مصرية (2)

ضبط شخصين جمعا 4.5 مليون من أموال المصريين بالخارج

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على شخصين بمحافظتي الدقهلية وأسيوط؛ لاتهامهما بتحويلات مالية غير مشروعة، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في محافظة أسيوط، وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة وقانون) لقيامه بالاشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثاني الذي يرسلها إلى الأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، لاستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين مقابل عمولة قدرها 1%، وبلغ حجم تعاملاتهما مليونا و500 ألف جنيه.
قتل

أبناء ولكن شياطين.. جرائم عائلية في حق «ست الحبايب»

تسلسلت الشياطين في الشهر الفضيل عدا شيطانين، قلباهما كالحجارة بل أشد قسوة أحدهما لم تأخده شفقة ولا رحمة بوالدته المسنة التي لم تكن يوما تتخيل أن أقرب الناس إليها سيكتب نهايتها بيده، إذ أمسك بسكين وسفك دمائها في نهار رمضان بطريقة اهتزت لها الوجدان، بينما الآخر لم يرحم وهن وضعف والدته المسنة ولم يخفض لها جناح الذل من الرحمة ودفعها بيديه دفعة أطاحت بجسدها من شرفة بالطابق الثالث لتهوى على الأرض مصابة بكسور في العمود الفقري وكدمات متفرقة في جسدها وسط ذهول جيرانها.
جثه -علي-الطريق (2)

قريبه فشل في اغتصابه.. العثور على جثة طفل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من كشف لغز العثور على جثة الطفل" أحمد ياسر الصبو" 6 سنوات، والمختطف من أمام منزله أمس الأربعاء، في بالوعة الصرف الصحي، بقرية كفر الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتبين أن ابن خاله طالب بالصف الثاني الإعدادي، هو وراء الواقعة، إذ استدرجه من أمام المنزل إلى شارع جانبي ضيق للاعتداء الجنسي عليه عقب صلاة التراويح، ولما صرخ الطفل وحاول الهرب منه، خشى الجاني افتضاح أمره، خنقه ثم تخلص من الجثة في البالوعة.
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