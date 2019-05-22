مقتل مسجلي خطر في تبادل لإطلاق الرصاص بالدقهلية

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

مقتل مسجلي خطر

لقي اثنان من العناصر الخطرة، المحكوم عليهما بالإعدام مصرعهما، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية، وذلك عقب نجاح أجهزة البحث فى تحديد مكان اختبائهما.. حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة شربين بالدقهلية، بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين، أحدهما محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل، وبالسجن لمدة 30 سنة فى ثلاث قضايا شروع فى قتل، سرقة، وذلك لاعتقاد الأخير بقيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية، وتعدى خلالها على الأول بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية، وحال مقاومة الأول له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من بندقية آلية كانت بحوزته.

وأسفرت المشاجرة بينهما وإطلاق النيران العشوائي، عن مقتل إحدى المواطنات (50 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات الناحية) خلال وجودها بشرفة مسكنها، إثر إصابتها بعيار نارى بالرأس. تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت تحرياته إلى اختباء المتهم الرئيسي، قاتل السيدة، بأحد المنازل بدائرة المركز، وبصحبته