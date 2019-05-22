حكم خلع الأسنان في رمضان..الأزهر والإفتاء يجيبان

تحرير:باهر القاضى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

خلع الأسنان

كشفت دار الإفتاء، عن حكم خلع الأسنان أثناء الصيام، بأن خلع الأسنان للصائم جائزٌ، ولا يبطل الصوم بذلك إذا لم يدخل شيءٌ إلى الجوف، وخروجُ الدم من خلع الأسنان لا يؤثِّر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم. من جانبه أكد الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الاسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن خلع الأسنان فى نهار رمضان أمر لاحرج فيه شرعا، ولا يفسد الصوم بذلك شريطة ألا يدخل أو يصل شيءٌ إلى الجوف، وخروجُ الدم من خلع الأسنان لا يؤثِّر في الصوم.

وأفتى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى فتوى له، رداً على سؤال «التحرير»، بأنه إذا حصل لإنسان ألم في أسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفًا أو حشًوا أوخلع أحد أسنانه، فهل لذلك أثر على الصيام. وحول إعطاء الطبيب المريض حقنة تخدير للثة، فهل لذلك أثر على الصيام؟.. ذكر الأزهر أنه