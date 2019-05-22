جريمة

تأجيل رد محكمة التلاعب بالبورصة لـ 19 يونيو

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
محاكمة نجلي مبارك فى التلاعب بالبورصة
محاكمة نجلي مبارك فى التلاعب بالبورصة
قررت اليوم الأربعاء، محكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إلى جلسة 19 يونيو، لطلب مقدم الرد طلب الاطلاع على مذكرة المحكمة وإعلان النيابة العامة والاطلاع على كافة المستندات، وكانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -فى وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

تأجيل قضية التلاعب بالبورصة إلى غدٍ لرد المحكمة

قررت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة غدٍ، لتمكين المدعين بالحق المدني من تنفيذ طلبهم باتخاذ إجراءات رد المحكمة، حيث شهدت جلسة اليوم طلب ممثل النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا فى القضية، بمنع المتهم أحمد محمد نعيم، من التصرف فى أمواله، وتقدم المحامى المدعي بالحق المدنى بطلب لرد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

النيابة تطلب امتناع المحكمة عن «التلاعب بالبورصة»

مفاجأة جديدة، شهدتها جلسة سماع المرافعات اليوم بقضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرون، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في التربح والحصول بغير حق على تلك المبالغ، من صفقة بيع البنك الوطنى، إذ طلب ممثل النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا فى القضية، بمنع المتهم أحمد محمد نعيم، من التصرف فى أمواله، وتقدم المحامى المدعي بالحق المدنى بطلب لرد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
محكمة-النقض

تأييد «المؤبد» لمستشار وزير المالية في «الرشوة»

قضت اليوم السبت، محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، بتأييد حكم محكمة الجنايات الذى يقضي بمعاقبة طارق فراج محمد عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بأخذ رشوة، واستعمال نفوذ وظيفته لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة، ورفضت المحكمة طعن المتهم، ليبصح الحكم الصادر ضده نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.
محكمة عسكرية

مد أجل الحكم على خلية استهداف السيسي لـ12 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية، إلى جلسة 12 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة. نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
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